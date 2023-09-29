نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت تاني مرة.. مي عمر تُكرر فستانها في مهرجان الفضائيات وسعره يتخطى 20 ألف جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة مي عمر، علي ظهورها لمحبيها وجمهورها دائما بإطلالة مميزة وملفتة، ولكن في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، وقعت في فخ تكرار أزيائها.

إطلالة مي عمر

وظهرت مي عمر وهي مرتدية فستان باللون "الموف" من خامة السيكوين اللامعة بأكمام طويلة، ولكن مشكوف من منطقة الصدر، من تصميم زينة زكي، ويصل سعره إلى 21 ألف جنيه مصري، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها، وكانت ارتدته منذ فترة قصيرة في إعلان دعائي.

أحدث أعمال مي عمر

ويذكر أن، تواصل مي في الفترة الحالية تصوير مسلسل نعمة الأفوكاتو، تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك فيه أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية، سلوى عثمان، غادة فلفل، لبنى ونس، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، وتجسد مى شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة أحداث مختلفة خلال سير الحلقات، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض في رمضان 2024.

ويذكر أن شاركت الفنانة مي عمر في موسم رمضان 2023 بمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم

أحداث مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.