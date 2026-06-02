قطرات الطبيعة للتعقيم تضخ 1.5 مليون دولار لإضافة خط إنتاج ثانٍ

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يونيو 2026 07:07 مساءً - شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد – قال المهندس خالد مسلاتي، رئيس شركة قطرات الطبيعة للتعقيم، إنها تستهدف إضافة خط ثانٍ للتعقيم خلال العام الجاري، بجانب إنشاء خطوط للتنظيف والفرز والطحن، باستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليون دولار.

الشركة تستهدف تقديم خدمة متكاملة للمصدرين تبدأ من استقبال الخامات الزراعية وحتى تجهيزها للتصدير

وأوضح مسلاتي في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال على هامش فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa and ProPak MENA 2026، ، أن الشركة تستهدف تقديم خدمة متكاملة للمصدرين تبدأ من استقبال الخامات الزراعية وحتى تجهيزها للتصدير.

وأشار إلى أن الشركة نجحت خلال عام واحد من إطلاق نشاطها في تقديم خدمات تعقيم الأعشاب الطبية والعطرية والبذور والزيوت بتقنية الضوء الحراري الأحمر، والتي تتيح الحفاظ على لون الخامات والزيوت العطرية والقيمة الغذائية للمنتجات، مقارنة بطرق التعقيم التقليدية المعتمدة على البخار.

وأضاف أن الشركة بدأت التشغيل التجاري لتقنيتها خلال نسخة المعرض العام الماضي، وتمكنت منذ ذلك الحين من التعاقد مع عدد من كبرى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، من بينها سيكم وفريدال ودانا جروب وداليا جروب، لافتا إلى أنها بصدد التعاقد من كيانات جديدة من ضمنها مزارع دينا.

الشركة تدير خط تعقيم بالضوء الأحمر الحراري باستثمارات تجاوزت مليون دولار

وأشار إلى أن الشركة تدير خط تعقيم بالضوء الأحمر الحراري، باستثمارات تجاوزت مليون دولار، موضحا أن التكنولوجيا نفسها لا تزال محدودة الانتشار عالميا، حيث تتواجد خطوط مماثلة في أمريكا الشمالية والبرازيل والمكسيك وعدد محدود من الدول الأوروبية.

وأكد أن قطرات الطبيعة للتعقيم تستهدف بالتعاون مع عملائها التوسع في أسواق جديدة تشمل كوريا الجنوبية وهونج كونج وتايوان، نظرا لارتفاع متطلبات تلك الأسواق فيما يتعلق بالسلامة الغذائية وخفض الأحمال الميكروبية.

الطاقة التشغيلية الحالية للشركة تبلغ نحو 2400 طن سنويا

وأشار إلى أن الطاقة التشغيلية الحالية للشركة تبلغ نحو 2400 طن سنويا، فيما ستؤدي التوسعات الجديدة إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية لتصل إلى نحو 5000 طن سنويا، على أن تدخل الخطوط الجديدة الخدمة التجارية بنهاية العام الجاري.

التصدير يمثل نحو 90% من نشاط الشركة .. و10% حصة السوق المحلية

وأوضح أن التصدير يمثل نحو 90% من نشاط الشركة، بينما لا تتجاوز حصة السوق المحلية 10%، معتبرا أن السوق المصرية بحاجة إلى مزيد من الاهتمام بتطبيق معايير التعقيم الغذائي لضمان وصول منتجات آمنة للمستهلك المحلي بالمستويات نفسها المطبقة في الأسواق الأوروبية.

