وليد فواز يتحدث لـ دوت الخليج الفني عن دوره في مسلسل "صوت وصورة" ( خاص)

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان وليد فواز عن سبب مشاركته في مسلسل " صوت وصورة" قائلا:' ما حمسني للدور عدة أشياء منها وجود السيناريست محمد سليمان والمخرج محمود عبد التواب فسبق وقد عملنا سويا وآخرها هو وجود شركة إنتاج مثل أروما لأنني كنت أتمنى العمل معهم.

وتحدث فواز عن الدور في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني:' شخصية عبد الغني كان لا بد من التفاعل معها حتى أستطيع إتقانها ولكن هذا ليس معناه أنني تعاطفت معه أو متبني وجهات نظره بالواقع.

أشاد عدد كبير من الجمهور عبر السوشيال ميديا بأداء النجم وليد فواز في مسلسل "صوت وصورة"، الذي يعرض حاليًا عبر قناة "DMC"،

ومنصة "Watch it"، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب، ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وأبدى عدد كبير من الجمهور اعجابهم الشديد بالمسلسل، وبأداء النجم وليد فواز، الذي استطاع تجسيد دور المواطن المطحون الذي يعاني من الإرهاق بسبب مرضه وكثرة الديون عليه، وفي نفس الوقت يرفض الوقوف بجانب زوجته في الحرب الشرسة التي تخوضها أمام الدكتور الذي تحرش بها بدافع الخوف من المجتمع.

وكتب متابع له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"من مميزات مسلسل "صوت وصورة" بالنسبالي هي عودة الفنان الجميل وليد فواز وليد ممثل موهوب وقدم أدوار مميزة في أكتر من عمل زي" السبع وصايا، ٣٠ يوم، من ضهر راجل"، وهنا بيقدم نموذج بنشوفه كتير للزوج المقهور المغلوب على أمره، اللى عايز يعيش فى حاله حتى لو هيتنازل عن حقه وحق زوجته، أداء جميل من وليد فواز وطبعًا في وجود الموهوبة بشدة حنان مطاوع عشان كده مشاهدهم مع بعض هتلاقيها دايما مميزة

وعلق آخر: "صوت وصورة، مسلسل رائع خارج السباق الرمضاني، وعودة وليد فواز للتألق، أنا من أشد المعجبين بفن حنان مطاوع بنت القبايل فهي ممثلة معجونة تمثيل وأشفق على أي ممثل يقف أمامها ويبدوا أن مخرج العمل بحث كثيرًا ليعثر على ضالته فوليد فواز دائم البحث عن كل مايجعله يسبق أبناء جيله، نحن أمام مسلسل سيتابعه كل بيت مصري نظرًا لأهمية القضية، زوج مطحون مغلوب على أمره في مجتمع يدهس الطبقه الوسطى يجسده وليد فواز باقتدار من خلال رؤيته الفريدة للشخصية، لحيه خفيفه تي شيرت أهلكه الزمن، كرش الرجل الذى يحمل البطيخة عرق في معظم مشاهده يكسو وجهه تدل على الإرهاق والديون، زوج سلبي يتجاهل شكوى زوجته بدافع الخوف