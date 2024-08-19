انت الأن تتابع خبر علي رعد: السينما العراقية شهدت تقدما في الإنتاج والفن والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قدم الفنان علي رعد، نظرة شاملة عن تحولات السينما في الوطن العربي وخاصة العراق عبر العقود الأخيرة، موضحا أن السينما العراقية قد شهدت تقدماً ملموساً في مجالات الإنتاج والفن، وتبنت تقنيات حديثة تعززت بمرور الزمن.

وأشار رعد، إلى البداية المتواضعة في إنتاج الأفلام القصيرة، لتتطور لتشمل الأفلام الروائية والوثائقية، وصولاً إلى إبداعات فنية حققت شهرة دولية مع حصولها على جوائز مرموقة.

كما أكد على تنوع مواضيع الأفلام العراقية، التي تناولت القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية بشكل يعكس روح المجتمع العراقي.

وفي ظل تطور التكنولوجيا، لفت إلى تحسن جودة الإنتاج السينمائي في العراق، وتوسعت إمكانيات التصوير والمونتاج والتأثيرات البصرية، مما سهم في رفع مستوى الأفلام وجعلها أكثر جاذبية.

وأثنى على جهود السينمائيين العراقيين في عرض أعمالهم في مهرجانات عالمية، مما أسهم في تعزيز مكانة السينما العراقية على الساحة العالمية.

وفي ختام حديثه، شدد الفنان علي رعد، على أن الأحداث السياسية والاجتماعية التي مر بها العراق تركت بصمتها الخاصة على صناعة السينما في البلاد، مؤكدا أن تلك الظروف تجسدت في قصص الأفلام وأثرت بشكل ملحوظ على إنتاجاتها.