تعرف على أسباب وفاة مايكل إينرامو مهاجم الترجي الأسبق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 06:38 مساءً - فقدت الساحة الكروية واحدًا من أبرز المهاجمين الذين صنعوا حضورًا لافتًا في الملاعب الإفريقية والعربية خلال سنوات الألفية الجديدة، برحيل النيجيري مايكل إينرامو، الذي وافته المنية اليوم الجمعة إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وفاة إينرامو مهاجم الترجي الأسبق

ووفقًا لما أوردته موزاييك، تعرض اللاعب الراحل لأزمة قلبية أثناء ممارسته رياضة الجري صباحًا، ليسقط بشكل مفاجئ في واقعة صادمة أنهت مسيرة أحد الأسماء البارزة في الكرة الإفريقية.

وارتبط إينرامو بعلاقة خاصة مع تونس، حيث حمل جنسيتها إلى جانب النيجيرية، وتزوج من مواطنة تونسية، كما ترك بصمة واضحة بقميص الترجي الرياضي التونسي، الذي شهد أبرز فترات تألقه.

وتبقى واحدة من أكثر محطات مسيرته إثارة للجدل تلك المواجهة الشهيرة أمام النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2010، حين سجل هدفًا حاسمًا بلمسة يد في لقاء الإياب، في لقطة لا تزال عالقة في ذاكرة الجماهير العربية.

وبدأ إينرامو مسيرته مع نادي لوبي ستارز النيجيري، قبل انتقاله إلى الترجي عام 2005، ثم خاض تجربة إعارة مع اتحاد العاصمة الجزائري، لينطلق بعدها في رحلة احترافية متنوعة شملت عدة محطات عربية وأوروبية.

وتنقل المهاجم الراحل بين أندية عدة، أبرزها الشباب والاتفاق في السعودية، إلى جانب تجارب متعددة في الدوري التركي مع سيفاسبور وبشكتاش وكارابوك سبور وباشاك شهير ومانيسا سبور، قبل أن يختتم مسيرته مع فريق ليماسول القبرصي عام 2018.

الترجي التونسي ينعي مايكل إينرامو

نعى نادي الترجي التونسي، مهاجمه النيجيري السابق مايكل إينرامو الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أثر أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها خلال ممارسة رياضة الجري في نيجيريا.

وكتب نادي الترجي في بيان صادر عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، :ببالغ الحزن والأسى، يودّع الترجي الرياضي التونسي أحد أبنائه الأوفياء مايكل إنرامو، بقلوب يعتصرها الألم، ينعى الترجي الرياضي التونسي لاعبه السابق النيجيري مايكل إينرامو، الذي رحل بعد مسيرة استثنائية ستظل محفورة في ذاكرة النادي وجماهيره جيلاً بعد جيل.

وأضاف نادي الترجي في بيانه، لم يكن إينرامو مجرد لاعب مرّ في تاريخ الترجي، بل كان رمزًا للقوة والعزيمة والإصرار، وواحدًا من الأسماء التي صنعت لحظات لا تُنسى في ملاعب كرة القدم، ورفعت راية النادي عاليًا في محطات كروية خالدة، متابعاً: لقد عاش مع جماهير الترجي لحظات فرح كبيرة، وأهدافًا حاسمة لا تزال تُروى حتى اليوم، وبقي اسمه مرتبطًا بروح القتال والانتماء الحقيقي لقميص النادي.

واستكمل، وإذ يودّع الترجي الرياضي التونسي اليوم أحد أبنائه، فإنه يتوجّه بأصدق عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد وأحبّائه، وإلى كل من عرفه وشاركه مسيرته الرياضية والإنسانية، راجيًا من الله أن يمنّ على عائلته بالصبر والقوة لتجاوز هذا المصاب الأليم، سيبقى مايكل إنرامو جزءًا من ذاكرة الترجي، ومن وجدان جماهيره التي لن تنسى أبدًا ما قدّمه من عطاء وإخلاص داخل المستطيل الأخضر .