وزيرالثقافة يلتقي مدير المكتب الإقليمي لليونيسكو بالقاهرة لبحث ‏سُبل تعزيز التعاون بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:00 مساءً - التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتورة نوريا سانز، ‏المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، والوفد المرافق لها، ‏لبحث تعزيز التعاون بين الوزارة، والمنظمة، في المجالات الثقافية ‏المختلفة، بحضور الدكتورة نهلة إمام، مستشار الوزير لشئون ‏التراث الثقافي اللامادي‎.‎

حيث ناقش اللقاء، التعاون بين الجانبين، للاحتفاء بالأيام الدُولية، ‏خلال الفترة المقبلة، ومنها: "يوم السلام، يوم الشعر، يوم التراث ‏الثقافي اللامادي"، وكذلك الاحتفاء بمنظمات المجتمع المدني التي ‏اعتُمِدت حديثًا من اتفاقية صون التراث الثقافي، إلى جانب سُبل ‏إبراز الثقافة من خلال الذكاء الاصطناعي، وكيفية استعادة ‏الممتلكات الثقافية المنهوبة‎.‎

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن الوزارة تمتلك مواقع ‏ثقافة منتشرة على مستوى الجمهورية تُقدم الخدمات الثقافية لكل ‏فئات المجتمع، وأن أحد أولويات عمل الوزارة تتمثل في تطوير هذه ‏المواقع لتقوم بدورها الفعال‎.‎

وأكد وزير الثقافة، أن مصر تعتبر التراث الثقافي غير المادي هو ‏مجال للتعبير عن الاحترام المتبادل بين الثقافات على المستويين ‏الإقليمي والدُولي، كما استعرض وزير الثقافة الموقف المصري ‏لتسجيل عدد من الملفات الوطنية، أو المشتركة، على القوائم ‏التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، ومنها عنصري ‏‏"الحناء وآلة السمسمية"، وذلك خلال اجتماع اللجنة الحكومية ‏الدُولية باليونيسكو في ديسمبر 2024، والمنعقد بدولة باراجواي، ‏وما يعقبها من تعاون مع مكتب القاهرة لإبراز هذا الإدراج‎.‎

من جانبها، عبرت دكتورة نوريا سانز، عن سعادتها بهذا اللقاء ‏المهم، مؤكدة على أهمية التعاون الثنائي مع مصر، وتقديم سُبل ‏الدعم اللازمة لكافة المشاريع الثقافية الهادفة إلى صون التراث ‏الثقافي، وكذلك التعاون في الاحتفاء بالأيام الدُولية من خلال تنظيم ‏عدد من الفعاليات المشتركة خلال الفترة المقبلة، وكذلك التعاون في ‏مجال الترجمة والصناعات الثقافية والإبداعية المتعددة‎.‎

وأكدت سانز، أن الثقافة أصبحت تمثل مصدرًا من مصادر الدخل ‏القومي للعديد من الدول، وأوضحت أن المنظمة منفتحة على ‏التعاون في العديد من المجالات.‏