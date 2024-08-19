انت الأن تتابع خبر أيمن زيدان يتحدث عن دوره بمسلسل العميل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الفنان السوري أيمن زيدان، أن العمل خارج إطار الوطن العربي يشكل أمراً مهماً ومحفزاً ، معتبرها “مناسبة لأن نعمل مع بلاد يختلف أسلوب عملها عن أسلوبنا في الدراما، ثم تقديم أعمال مع جهات لها حضورها وموقعها كمجموعة MBC ومنصة شاهد”.



ويتحدث زيدان عن مدى جاذبية شخصية ملحم وتلونها، مشيراً إلى أنه “عاش معركة مع الشخصية من أجل إظهارها بصورتها النهائية، فهو رجل كان لحاماً ثم صاحب مطعم وتحول إلى رجل عصابات وزعيم مافياوي شرس، وقد أردتُ أن أخرجه من قالب الكليشيه والنمطية، وأجعله إنساناً من لحم ودم، وبالتالي هو شخص يفرح ويحزن ويحب رغم كل شروره، لأن الإنسان بطبيعته مجبول بالخير والشر، فالشرير هو الشخص الذي يطغى الشر لديه على الخير دون أن يلغيه، والخيّر هو الشخص الذي يطغى جانب الخير على شخصه دون أن يلغي الشر في داخله”.



ويقول “إننا كبشر نحتمل هاتين المعادلتين” ويردف أيمن زيدان بالقول أن “العمل على الشخصية كان مضنياً ومرهقاً، إذ تعاملت معها بجدية مطلقة، وحاولت أن أسلط الضوء على كيفية وصولها إلى مفاهيمها وطباعها وقراراتها”.



يأمل زيدان أن يكون قد نجح في ما يعتبره اختباراً، متمنياً “أن تأتي النسخة العربية بطعم جديد ونكهة مختلفة، و”أن نكون قد نجحنا في تقديم المشروع بعين عربية، رغم التحديات التي واجهتنا”.



وحول الشخصية التي يقدمها ضمن السياق الدرامي للأحداث، يقول أيمن زيدان: “ملحم هو أب من نوع خاص، تُختَبر أبوّته على أكثر من صعيد لأسباب معينة سنراها خلال الأحداث، وقد عمدتُ إلى إيضاح الجانب العاطفي والخيّر في شخصيته كوالد، لكي يبدو إنساناً حقيقياً، وهذه التركيبة تعطي الممثل متعة في الأداء”.



بدوره أثنى زيدان على حضور بطلي العمل سامر إسماعيل ووسام فارس وموهبتهما، معتبراً أن “الملفت هو جديتهما في التعاطي والإحساس بالولاء للمشروع، وقد مرت علينا الفصول الأربعة حتى انتهينا من تصوير العمل. ويختم أيمن زيدان بالقول أن “شخصيات العمل كبيرة ومواقعه كثيرة، وما نقدمه أقرب لأن يكون 90 فيلماً مما يجعله مشروعاً متكاملاً من الناحية البصرية ومجهداً للمثلين على صعيد الأكشن والحركة”.



ويوضح سامر اسماعيل أن الدور هو صورة لصراع الخير والشر في المقام الأول، فأولوية أمير هي حماية عائلته، وقد اضطر الشاب أن يتحمل المسؤولية منذ أن كان صغيراً، إذ تزامن ذلك مع عملية اختطاف أخيه واختفاء أبيه، وهو يحاول أن يتعايش مع الشك بأن أخيه لم يمت، وهذا ما خلق لديه بعداً ثانياً للتعامل مع الحياة”.



يشير إسماعيل إلى أن “هذا العمل لا يشبه التجارب الأخرى من المسلسلات المعربة، إذ أن مسلسلنا قاسٍ رغم الجوانب الإنسانية الكثيرة فيه، ويروي قصة عائلة بطريقة مؤثرة وعميقة، إلى جانب مشاهد أكشن صُوّرت على مستوى عالمي، فحلقات العمل هي بمثابة سلسلة أفلام سينمائية لجهة قيمتها الإنتاجية والجهد والمَشاهد القتالية والمطاردات الموجودة فيها، وبالتالي فإن العمل يجمع سلسلة من المعادلات التي تجعله لا يمر مرور الكرام عند المشاهدين” .

وتحكي القصة عن شقيقين تفرقهما الحياة في الطفولة، وتعيد الجمع بينهما في مرحلة الشباب ليتواجهان طيلة الأحداث. أحدهما يعمل في سلك الشرطة، والآخر عضو بارز في واحدة من أشهر عصابات المافيا، وذلك ضمن أجواء من التشويق والإثارة وحبس الأنفاس في الدراما الاجتماعية العربية “العميل” على MBC1 وشاهد.



وتنطلق الأحداث حينما يكلف خريج أكاديمية الشرطة أمير باختراق عصابة إجرامية، ويكتشف في سياق الأحداث أن أخاه، الذي اختُطِف في الطفولة، ينتمي إلى واحدة من أخطر المنظمات. العمل مقتبس عن المسلسل التركي (Icerde – “في الداخل”)، قام بإعداد السناريو والحوار للنسخة العربية منه رامي كوسا، ويحمل توقيع المخرج بارباروس بيلجن، وإشرف عام سارة دبوس. يضم العمل كوكبة من الممثلين السوريين واللبنانين أبرزهم النجم القدير أيمن زيدان، سامر إسماعيل، وسام فارس، فادي صبيح، طلال الجردي، أيمن رضا، يارا صبري، عبدو شاهين، رشا بلال، ميا سعيد، هند باز، حازم زيدان، همام رضا وآخرين .