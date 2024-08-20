انت الأن تتابع خبر اخبار مش حلوة عن محمد منير يعلن عنها طبيب الخاص وطلب عاجل بسفره لألمانيا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان محمد منير، تأجيل حفله في الإسكندرية المقرر له يوم 22 أغسطس لأجل غير مسمى.
موعد الحفل الجديد قريبا
- وكتب منير عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام: نعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل القادم لأسباب طارئة والذي سيقام يوم 22 أغسطس بحديقة أنطونيادس بالإسكندرية وسيتم الإعلان عن موعد الحفل الجديد قريبا.
التوجه إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة
- قرر الفنان محمد منير التوجه إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته الصحية بعد أن طلب منه طبيبه الذي كان يعالجه رؤيته لفحصه بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها والتي أدت إلى تأجيل موعد حفلته في الإسكندرية.
- أثار الفنان محمد منير الجدل حوله في الفترة الأخيرة بسبب حالته الصحية، واشتد هذا الجدل بعد إعلان منير تأجيل حفل الإسكندرية لأسباب طارئة، مدعيا تعرض منير لوعكة صحية جديدة.
- ووسط الجدل الدائر حول أزمة منير الصحية، تداول البعض صورا له وهو يتحدث مع منير أثناء تواجده في الإجازة الصيفية، وظهر في الصورة بصحة جيدة، وهو ما ينفي تعرضه لأزمة صحية جديدة.
- طمأن الملك محمد منير جمهوره بعد تعرضه للأزمة الصحية الأخيرة، وأن جمهوره يترقب لقائهم قريبا خلال حفل كبير على مسرح عروس البحر الأبيض المتوسط، المقرر له الخميس 22 أغسطس المقبل وأعلن عن الحفل عبر حسابه على منصة تبادل الفيديو والصور “إنستغرام”.