بيت السحيمي يحتفل بذكري عبد المطلب ومحمد فوزي .. الخميس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 05:26 مساءً - ينظم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، حفل جديد للفنان محيي صلاح وفرقته الموسيقية، وذلك في الثامنة مساء الخميس 22 أغسطس،

يقام الحفل في أطار الاحتفال بذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المطلب والفنان محمد فوزي.

برنامج الحفل

يتضمن البرنامج تقديم مختارات من أعمال الفنان محمد عبد المطلب، مثل: الناس المغرمين، وما بيسألش عليا، وودع هواك، ومن أعمال الفنان محمد فوزي: حبيبي وعينا، ومال القمر، وتملي في قلبي.. كما تقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية لعمالقة التلحين والطرب، أمثال الفنان سيد درويش، والسنباطي، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد الموجي، وكمال الطويل.

شارك الفنان محيي صلاح ـ صوليست بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية للتراث- في مهرجان قرطاج بتونس عام ٢٠٠١، ومهرجان المالوف بالجزائر عدة مرات، كما شارك في تأسيس فرقة محمد فوزي للموسيقى والغناء، بالإضافة إلى مشاركته الدائمة بمؤتمر الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية، بالإضافة مهرجان القلعة، وإحيائه لحفلات وزارة الشباب والرياضة للإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.