انت الأن تتابع خبر ترف التقي تشكر الجمهور بنهاية مسلسل لعبة حب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الفنانة السورية ترف التقي والتي تجسد دور "مايا" بمسلسل لعبة حب عن امتنانها للجمهور عبر حسابها على "إنستغرام"، شاكرة كل من قدم لها كلمات الدعم والتشجيع طوال فترة عرض المسلسل، وقدمت والدتها، صباح الجزائري، تهنئة خاصة لها ولزملائها بمناسبة النجاح الذي حققه المسلسل.



ولدت ترف التقي، في 1997، وهي ابنة الفنانة السورية الشهيرة صباح الجزائري وخالتها الفنانة سامية الجزائري. دخلت ترف عالم الفن لأول مرة من خلال مسلسل "دنيا" عام 2015، حيث شاركت في هذا العمل بجانب الفنانة أمل عرفة والفنانة شكران مرتجى. ومنذ ذلك الحين، واصلت ترف تألقها في عدة أعمال درامية مهمة.



من أبرز أعمالها الأخرى، دورها في مسلسل "حارة القبة" عام 2021، و"خريف العشاق" في نفس العام، بالإضافة إلى "قيد مجهول" و"بورتريه" عام 2020. استمرت ترف في إثبات موهبتها الفنية من خلال مشاركتها في مسلسل "أقل من عادي" عام 2023، وأخيرًا "البورد" في عام 2024.



وتعرض متابعو مسلسل "لعبة حب" لصدمة عندما توقف عرض حلقات المسلسل بشكل مفاجئ تزامنا مع إجازة عيد الأضحى الماضي، هذا التوقف أثار تساؤلات عدة بين الجمهور حول الأسباب وراء ذلك. لكن منصة "شاهد" سرعان ما أوضحت الأمر عبر حسابها على "إنستغرام"، مشيرة إلى أن التوقف كان مؤقتا خلال فترة العيد، وأن الحلقات ستُستأنف بعده.كان هذا التوقف بمثابة اختبار لصبر الجمهور الذي ارتبط بشدة بأحداث المسلسل وشخصياته، خاصة شخصية مايا التي لعبتها ترف التقي، والتي كانت تمثل إحدى النقاط المحورية في القصة .