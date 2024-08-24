انت الأن تتابع خبر جيجي حديد تشارك متابعيها بصور جديدة مع ابنتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - للمرة الأولى، استعرضت عارضة الأزياء جيجي حديد حياتها كأم هذا الصيف، إذ شاركت متابعيها على تطبيق "إنستغرام" البالغ عددهم 77.5 مليون متابع، صوراً جمعتها بابنتها كاي .



وتضمنت مجموعة الصور لقطات لحديد وهي تستمتع بوقتها في موقع التصوير وفي المنزل، بما في ذلك لمحات نادرة لابنتها كاي البالغة من العمر 3 سنوات، والتي أنجبتها من حبيبها السابق زين مالك.



وقالت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني في منشورها: "تقرير صيفي كبير... أفضل ما في العالمين".



وكاي التي نادراً ما تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصور، أبرزت جوانب من شخصيتها، بحيث يمكن رؤيتها في إحدى اللقطات وهي تشرب الماء مباشرةً من خرطوم المياه، وفي صورة أخرى تجلس في حضن والدتها على طاولة المطعم.



ولأسباب تتعلق بالخصوصية، لم تكشف أيٌ من الصورتين وجه كاي، بحيث تم حجب وجهها برمز تعبيري، أو التُقطت الصورتان من زاوية لا تكشف عن وجهها.



وفي لقطات جميلة أخرى، استمتعت الطفلة بتناول الآيس كريم مع الأصدقاء، بالإضافة إلى التسلّق في الملعب وعلى جدران المنزل النطّاط. وفي المزيد من الصور، يمكن رؤية الأم وابنتها معاً، ومقارنة أحجام الأيدي أثناء جلوسهما على الأريكة والقعود بجانب بعضهما البعض بالقرب من النهر .