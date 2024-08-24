تسريب أحداث الجزء الثالث من الطائر الرفراف

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رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة تتعلق بأحداث الموسم الثالث من مسلسل "طائر الرفراف"، المرتقب عرضه مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، من بطولة النجمين التركيين رمضان ديمير بدور "فريد" وعفراء ساراتش أوغلو بشخصية "سيران".



وأكدت التسريبات أن تصوير الحلقة الأولى من المسلسل يبدأ في الساعات القليلة المقبلة، وهو من إخراج بورجو ألبتكين، وكتابة زينب بونتشي التي سبق أن كتبت مسلسل "ابنة السفير".



وفي ما يتعلق بالأحداث، أشارت التقارير إلى أنها تبدأ بقفزة زمنية طويلة تمتد إلى سنوات، بعد انفصال الثنائي "فريد" و"سيران"، مع انضمام شخصية رئيسية جديدة إلى الموسم الثالث تُدعى "سنان"، من دون الكشف عن اسم الممثل الذي سيؤديها.



وتجدر الإشارة إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو رصد ردّ فعل عفراء ساراتش أوغلو العنيف تجاه مراسل إعلامي سألها عن علاقتها بوالدها أوغور سراج، وانفصالها عن مارت رمضان دمير، وأجابته: "دعنا لا نتحدث في المواضيع الخاصة"، ثم أقفلت باب السيارة.



يُذكر أن الموسم الأول من "طائر الرفراف" بدأ عرضه في 23 أيلول (سبتمبر) 2022 واستمر حتى 9 حزيران (يونيو) 2023. وانطلق عرض الموسم الثاني في 15 أيلول 2023 وانتهى في 7 حزيران 2024 .