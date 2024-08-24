انت الأن تتابع خبر آيتن عامر تقدم شكوى ضد طليقها بتهمة التشهير بها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تطورت حدة الخلافات بين الفنانة المصرية آيتن عامر وطليقها مدير التصوير محمد عز العرب، الذي عمد في الأيام الماضية على نشر منشورات عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمها فيها هي وشقيقتها وفاء، لرغبته في رؤية أولاده، ويتّهمها بمنعه من رؤيتهم، وعدم تنفيذ أحكام القانون.



وحرّرت آيتن عامر محضراً في مديرية أمن الجيزة، اتّهمت فيه طليقها محمد أحمد سعيد الشهير بـ"عز العرب" بالسبّ والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الاتهامات التي يوجّهها إليها عبر هذه المواقع.



وكانت آيتن عامر قد انفصلت عن عز العرب منذ فترة طويلة، لكن حضانة أطفالهما أجّجت الخلافات بينهما، بسبب رفض الفنانة المصرية السماح لطليقها برؤية أولاده.



وكتب محمد عز العرب عبر صفحته الرسمية في موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستغرام" منشورات عدة أرفق بأحدها شهادة ميلاد ابنه، الذي يريد رؤيته في يوم عيد ميلاده بعد مرور عام تقريباً على رؤيته، إلا أن زوجته السابقة آيتن عامر ترفض ذلك .