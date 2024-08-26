انت الأن تتابع خبر معجب يقتحم حفلة نجوى كرم في سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم المسرح في مجمع دُمّر الثقافي في العاصمة السورية دمشق، خلال حفلها الذي حمل عنوان "ورود الدار".



وأفادت تقارير صحفية بأنه وما أن أطلت نجوى كرم على جمهورها الذي ملأ جنبات المسرح، حتى انطلقت عاصفة من الهتافات والتصفيق الحار، ترحيبا بصاحبة أغنية "ورود الدار".



ونشرت نجوى كرم مقطع فيديو متداول عبر خاصية القصص القصيرة وهي تشارك طفل الدبكة على المسرح، حيث لفتت الأنظار بتواضعها.



وتصدّر وسم #نجوى_كرم_في_سوريا قائمة الأكثر تداولا في منصة "إكس".



وتفاعل عدد كبير من جمهور نجوى مع أولى لحظات إطلالتها في حفلها الغنائي، بحيث نشر العديد ممن يحضرون الحفل فيديوهات عبر حساباتهم في تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



ومنذ لحظة وصولها إلى دمشق، أقام جمهور الفنانة اللبنانية ومحبوها في سوريا استقبالا كبيرا في محيط مقر إقامتها بالعاصمة السورية.



ورحبت الفنان السورية شكران مرتجى بنجوى كرم عند وصولها الى سوريا وارسلت لها ورود مع رسالة جاء فيها: "أهلا وسهلا بعروستنا الحلوة.. نورتي الدار.



ومن جهتها تشكرت نجوى شكران على الهدية وكتبت لها عبر منصة اكس": " بـ اسمِك بتتحلّى الورود.. الشام بتذكّرني فيكي، وإنتِ بتذكّريني بالشام".



واقتحم شاب سوري، حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم، وسط دهشة الحضور ورجال الأمن.



وتفاجأت نجوى كرم في أثناء حديثها مع فرقتها الموسيقية، بشاب يهرول إليها مسرعاً، مقتحماً المسرح واحتضانها، ورغم "خضتها" وسرعة رجال الأمن في التعامل معه، إلا أنها طلبت منهم الهدوء .