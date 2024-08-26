انت الأن تتابع خبر كلمات أغنية شيرين عبدالوهاب الجديدة بتمنى أنساك .. مكتوبة كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نالت كلمات أغنية شيرين عبدالوهاب الجديدة بتمنى أنساك إعجاب الجماهير بعد طرحها منذ ثلاثة أيام وحققت نجاحا كبيرا على منصة يوتيوب حيث وصل عدد المشاهدين إلى 12,033 مشاهدة وبدأ محبي الفنانة المصرية الاطلاع على كلمات الأغنية الكاملة التي نرصدها لكم في السطور التالية.

كلمات أغنية بتمنى أنساك شيرين عبدالوهاب

وجاءت كلمات أغنية بتمنى أنساك للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب كما يلي:

بتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم

بتمنى أنساك وأنسى إني حبيتك يوم

بتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم

بتمنى أنساك وأنسى إني حبيتك يوم

بتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم

بتمنى أنساك وانسى إن أنا حبيتك يوم

وييجي النوم

أو ييجي الموت

بس يسكت صوت الآه والعتاب واللوم

بتمنى أنساك

أنا بتمنى أنساك

هو أنا حبيتك ليه؟ صدقت كلام أوهام

وصحيت على نار وآلام

كان قلبي وحيد مرتاح

وأنت اللي مليته جراح

خليتني أحبك ليه

لما أنت محبتنيش؟ وازاي أنا بموت وتعيش وعينيك بالليل بتنام

بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول

لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول

بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول

لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول

بس مش معقول

اتعذب على طول

كل يوم بعينيك مشغول

كل يوم بإيديك مقتول

هو أنا حبيتك ليه؟ صدقت كلام أوهام

وصحيت على نار وآلام كان قلبي وحيد مرتاح وأنت اللي مليته جراح خليتني أحبك ليه

لما أنت محبتنيش؟ وازاي أنا بموت وتعيش وعينك بتنام

بتنااام

بتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم

بتمنى أنساك وأنسى إني حبيتك يوم

بتمنى أنساك.