انت الأن تتابع خبر فنانة تتصدر الترند بسبب تصريحاتها عن الحجاب وعذاب القبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة مروة عبد المنعم قائمة المواضيع الأكثر تداولًا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد التصريحات المثيرة للجدل، والتي أدلت بها حول قرار خلع ابنتها للحجاب. وقد أثارت هذه التصريحات جدلا واسعا، بين مؤيد ومعارض، لدرجة أنها أصبحت حديث الساعة في العديد من المنصات.



وقد أكدت مروة عبد المنعم أنها تعرضت للهجوم بسبب عدم ارتدائها الحجاب، بينما كانت ابنتها ترتديه في فترة قصيرة، مما أثار تساؤلات حول مدى تناقض هذه المواقف.وفي بودكاست "أمل غرايبة"، صرحت مروة عبد المنعم قائلة: "أنا بتكلم مع ربنا وبقرأ رسائله وبفهم هو بيقولي إيه، اللي بيني وبين ربنا مش بالحجاب، وأنا هدخل الجنة برحمة ربنا وبالصلاة، وفي القبر سيتم سؤالي عن الصلاة وليس الحجاب".



وهذه التصريحات لم تقتصر على الدفاع عن موقفها الشخصي فحسب، بل شملت أيضا شرحا لقرار ابنتها في خلع الحجاب، مشيرة إلى أن الحجاب ليس المقياس الوحيد للدين، وهو ما أثار الجدل، ودفع عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمتها، فضلاً عن دخول عدد من المشايخ على خط الأزمة، موضحين أن الحجاب فرض من فروض الإسلام، وتم ذكره صراحة في سورة النور في القرآن الكريم.وعندما تم سؤال مروة عبد المنعم عن السبب وراء خلع ابنتها الحجاب، أكدت أن هذا القرار كان نتيجة لتغيرات طبيعية في حياتها. ابنتها، التي تبلغ من العمر 14 عاما، ارتدت الحجاب خلال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية، ولكنها قررت خلع الحجاب لاحقا، وهو ما اعتبرته مروة قرارا طبيعيا في ظل سنها ومرحلة المراهقة المضطربة وتغيراتها النفسية.



بحسب تصريحاتها، فإن علاقة مروة عبد المنعم بابنتها قوية للغاية، حيث دأبت على مشاركة لحظات حياتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيديوهات تعليمية ونصائح تربوية. هذا الترابط الوثيق يظهر دعمها الكامل لابنتها في كل قراراتها، بما في ذلك قرار خلع الحجاب، الذي كانت ترفضه منذ البداية، وتجده قراراً غير مناسب لها.



من ناحية أخرى، تحدثت مروة عبد المنعم عن أزمة صحية مرت بها في مايو الماضي، حيث عانت من اكتئاب أدى إلى زيادة وزنها وظهور بقع صلع في رأسها، مما جعلها تضطر لاستخدام شعر مستعار.



وفي نهاية عام 2023، فجرت الفنانة مروة عبد المنعم مفاجأة كبيرة عندما كشفت عن قرار ابنتها "حور" ارتداء الحجاب. هذا القرار لم يكن مفاجئا فقط لعائلتها، بل لجمهورها أيضا. فقد كانت "حور" قبل اتخاذ هذا القرار تتجول أمام المرآة، تلبس الحجاب وتستشير والدتها عن رأيها، وهو ما أثار استغراب مروة التي كانت تعتقد أن هذه اللحظات كانت مجرد لعبة.



عند اتخاذها قرار الحجاب، كانت مروة في البداية مترددة في قبول هذا الاختيار، حيث كانت تعرف أن ابنتها تتمتع بشخصية حيوية تحب الحياة والملابس العادية، ولم تكن تتوقع أن تتخذ "حور" خطوة كهذه في تلك المرحلة العمرية. مروة عبّرت عن قلقها من أن الحجاب قد لا يكون قرارا ناتجا عن قناعة كاملة، بل عن تأثيرات مؤقتة .