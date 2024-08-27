انت الأن تتابع خبر تعرف على أبرز شبيهات النجمات العربيات .. صور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحظى بعض النجمات العربيات والعالميات بملامحهن الجذابة وشخصياتهن المحبوبة، ولكن الأمر الملفت للنظر هو الشبه الكبير بين بعضهن رغم اختلاف الثقافات والجنسيات، وكأنهن نسخ متطابقة لنجوم أخريات من بقاع مختلفة من العالم.



وفيما يلي أبرز النجوم والنجمات الذين يجمعهم الشبه بين مشاهير آخرين عرب وأجانب، مما يجعلهم حديث الجمهور.



بينيلوبي كروز وزينة

يعتبر الشبه بين الممثلة المصرية زينة والنجمة العالمية بينيلوبي كروز من أكثر حالات التشابه وضوحاً. فكلاهما تتميزان بملامح وجه متقاربة، حيث يظهر التشابه في العيون الواسعة والشعر الداكن اللامع، إضافة إلى الجاذبية الواضحة في ملامحهما .

يسرا اللوزي وبيرين سات

الممثلة المصرية يسرا اللوزي تشبه إلى حد كبير النجمة التركية بيرين سات. يمكن ملاحظة هذا التشابه في نعومة ملامحهما وابتسامتهما الساحرة، فضلاً عن العيون المعبرة. الجمهور العربي والتركي على حد سواء لاحظ هذا الشبه الكبير، مما جعلهما دائماً تحت الضوء والمقارنة .

سلاف فواخرجي وأسمهان

من أبرز حالات التشابه نجد الفنانة السورية سلاف فواخرجي التي تشبه الفنانة الراحلة أسمهان. هذا الشبه يظهر في ملامح الوجه والتعابير الرقيقة والعيون العميقة، بالإضافة إلى الشخصية الفنية الراقية التي تجمع بينهما .

شيرين عبد الوهاب ونكي ميناج

في واحدة من أكثر حالات التشابه غرابة، نجد الشبه الكبير بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والنجمة العالمية نكي ميناج. وعلى الرغم من الاختلاف الكبير في الأسلوب الغنائي والشخصية، إلا أن هناك تشابهاً ملحوظاً في ملامح الوجه، وخاصة في شكل العيون والفم .

غادة رجب ونجاة الصغيرة

الفنانة المصرية غادة رجب تحمل شبها كبير مع الفنانة القديرة نجاة الصغيرة. يتمثل هذا التشابه في ملامح الوجه البريئة والعيون الواسعة، إلى جانب الصوت العذب الذي يذكرنا بعصر الفن الجميل .

هند صبري وديمي لوفاتو

النجمة التونسية هند صبري تشترك في ملامحها مع النجمة العالمية ديمي لوفاتو. يظهر هذا التشابه في شكل الوجه وتفاصيله الدقيقة، إضافة إلى الشخصية القوية التي تميز كلتيهما في مجالهما الفني .

ميرهان حسين وكيم كارداشيان

يلاحظ الجميع الشبه الكبير بين الفنانة المصرية ميرهان حسين ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان. يتمثل الشبه في الملامح القوية والشعر الداكن الكثيف، وكذلك في الأزياء الجريئة والإطلالات المميزة التي تجمعهما.

جينيفر لورانس وزبيدة ثروت

في مظهر من مظاهر التشابه عبر العصور، نجد أن النجمة العالمية جينيفر لورانس تشبه النجمة المصرية الراحلة زبيدة ثروت. يتجلى هذا التشابه في ملامح الوجه الكلاسيكية والعيون الزرقاء العميقة، مما يجعلنا نرى جينيفر وكأنها امتداد لزبيدة في العصر الحديث.

كاثرين زيتا جونز ونادين الراسيالشبه الكبير بين النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز والنجمة اللبنانية نادين الراسي يعتبر من أكثر حالات التشابه إثارة. فكلاهما تتميزان بجمال صارخ وملامح حادة، تجعلنا نرى تجسيدا للجمال الأوروبي والشرقي في آن واحد.

هنا الزاهد ورغدة

الممثلة المصرية هنا الزاهد تحمل شبها كبيرا مع النجمة السورية القديرة رغدة، خاصة في لون العينين وتسريحة الشعر الأشقر المجعد الطويل الذي اشتهرت به رغدة في سنواتها الفنية الأولى، كما إنها تشبه نجمتين أخرتين أيضاً .

سوزان نجم الدين ومارلين مونرو

الفنانة السورية سوزان نجم الدين تشبه إلى حد كبير النجمة العالمية مارلين مونرو، خاصة عندما تعتمد تسريحات الشعر الكلاسيكية المموجة التي كانت تميز مارلين في أوج شهرتها .

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