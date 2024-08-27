انت الأن تتابع خبر وفاة ملكة جمال لبنان السابقة بأزمة قلبية مفاجئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفيت ملكة جمال لبنان للاغتراب لعام 2017 ديما صافي، عن عمر ناهز الـ30 عاماً، بأزمة قلبية مفاجئة، وفقًا لما أفادت به وسائل اعلامية .



ونشرت صفحة Miss lebanon fan club خبر وفاة الشابة ديما عبر خاصية الستوري في إنستغرام، كما انهالت التعليقات من محبي ومتابعي الراحلة بالدعاء لها عبر صورها وحسابها الشخصي بإنستغرام.



وحصلت ديما على درجة الماجستير في علم التغذية، بالإضافة إلى الماجستير في التسويق والإعلانات، وفازت في عام 2017 بلقب ملكة جمال لبنان للمغتربات، بحفل أقيم في أنطاليا .