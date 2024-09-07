انت الأن تتابع خبر ماغي بوغصن تخطف الأنظار في القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الممثلة ماغي بو غصن مساء الجمعة في حفل توزيع جوائز "دير غيست" بدورته الـ21، الذي أقيم في القاهرة بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام.



ونشرت ماغي صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام كشفت فيها عن إطلالتها خلال الحفل.



وارتدت فستانا أسود اللون وضيقا أظهر رشاقتها من تصميم المصمم اللبناني جورج شقرا يتميز في جزئه السفلي بقماشة الدانتيل. واعتمدت الشينيون وماكياجا ترابيا.



وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أثنوا على إطلالة ماغي، مؤكدين انها بدت بغاية الجمال.



وكان لافتا تعليق صديقتها المقربة الممثلة جيسي عبدو على المنشور حيث كتبت: "كتير هيك بس" .