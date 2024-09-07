انت الأن تتابع خبر بدرية طلبة تقاضي تيك توكر شهير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدمت الفنانة المصرية بدرية طلبة بلاغاً بحق التيك توكر الشهير كروان مشاكل، بعد تطاوله عليها في بث مباشر جمعهما مؤخراً.



وعبّرت الفنانة عن استيائها من تجاوزه في حقها، عبر فيديو نشرته على تيك توك، موضحةً أنه أرسل لها طلباً لمشاركتها في "بث مباشر" كانت تتحدث خلاله مع الجمهور منذ نحو شهر.



وقالت إنها فوجئت بتطاوله، وإساءته إليها، فأغلقت البث المباشر بينهما نهائياً، ثم نشر فيديو لما بدر منه تجاهها "من دون الاكتراث لكون الفيديو يضره ولا ينفعه"، على حد تعبيرها.



وأشارت بدرية طلبة إلى أنها على الفور اتصلت بمحاميها الخاص، وقدمت بلاغاً ضد كروان مشاكل، لما بدر منه من إساءات بحقها.



وكان كروان قد اتهم بدرية بأنها تظهر معه في البث المباشر لكي تستفيد من عدد متابعيه الذي يشكّل أضعاف متابعيها، ما جعلها تدخل في مشادة معه وتؤكد أنه هو من طلب منها دخول البث، فانفعل عليها وسبّها، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك .