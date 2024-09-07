طارق الشناوي: عمر أفندي صنع حالة إبداعية وأحمد حاتم بقى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 02:30 مساءً - قال الناقد طارق الشناوي، إن مسلسل “عمر أفندي” صنع حالة رائعة، مشيرا إلى أن الجمهور شاهد الحلقة الأخيرة التي وصفها بالرائعة.

وتحدث الناقد طارق الشناوي في مداخلة هاتفية مع إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم»، عن نجاح المسلسلات التي تقدم خارج الموسم الرمضاني، ومنها «عمر أفندي».

واستطرد الناقد طارق الشناوي قائلا:" المسلسل جعل العالمين متواجدين في نفس الكادر ونفس الشخص، فيه تفاصيل حلوة من المخرج عبد الرحمن غزالة وأنا متفاجئ به في أول عمل درامي له، ويكون العمل بهذا المستوى يجب أن نشيد به، والعمل نفسه هو نجم الشباك وليس النجوم برغم أن أحمد حاتم استفاد جدا من العمل ووضعه في وهج الجماهيرية الشعبية، وهو ممثل موهوب لكنه لم يكن لديه حالة وهج جماهيري، لكن هذه المرة طالع من العمل بطل ونجم مؤثر، ولازم نذكر دائما أن هناك مخرج صنع حالة جيدة".

وأشاد طارق الشناوي بتوظيف الفنانين في العمل قائلا:" الفنانة آية سماحة أيضا وظفت جيدا وتألقت، ورانيا يوسف لما عملت دور أم قدمته بإجادة، ومصطفى أبو سريع أيضا فنان رائع وهو يراهن على قدراته التمثيلية وليس الإيفيه، وما يعطي عمر للممثل إنه يراهن على الشخصية وقدم شخصية البوسطجي بإبداع».

وتابع: «أرى أن الأعمال التي تواجدت خارج الموسم الرمضاني صنعت حالة إبداعية موازية، رغم أن البعض كان يخشى من انتشار المنصات الفنية ولكنها أضافت للدراما بالأعمال التي تنتجها».