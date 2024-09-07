انت الأن تتابع خبر ميريام كلينك ترقص بعيد ميلاد مادلين طبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت مؤخرا الفنانة اللبنانية مادلين مطر بعيد ميلادها، ونشرت فيديوهات عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، وثقت من خلالها الاحتفال مع أصدقائها.



وأطلت مادلين بفستان أحمر اللون طويل وهي ترقص وتقطع قالب الحلوى.



الا ان اللافت كان تواجد عارضة الأزياء المُثيرة للجدل ميريام كلينك في عيد ميلاد مادلين حيث ظهرت وهي ترقص معها على انغام أغنيتها الشهيرة "بتلون ليه عليا".



وتفاجأ المتابعون بحضور ميريام، ما يُشير إلى وجود صداقة بينهما.



يُذكر ان مادلين الغائبة منذ سنوات عن الساحة الفنية عرفت من خلال عدة أغاني ناجحة من بينها: بتلون ليه عليا، بحبك وداري، على بالي هواك، وغيرها .