نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر تنضم لقائمة أبطال فيلم حمام العريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة فريدة سيف النصر لقائمة أبطال فيلم حمام العريس، فيلم حمام العريس من بطولة رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، حسين فهمي وفريدة سيف النصر، وغيرهم من النجوم، والفيلم من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.

تعرف على تفاصيل فيلم فرقة الموت



وعلى صعيد آخر، تنتظر فريدة سيف النصر عرض فيلم فرقة الموت من بطولة أحمد عز، وتقدم خلاله شخصية المعلمة قشطة، وتدور الأحداث في إطار أكشن تشويقي تاريخي، ويشارك في بطولته منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.



آخر أعمال فريدة سيف النصر

والجدير بالذكر آخر أعمال فريدة سيف النصر مسلسل العتاولة، والمسلسل من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.