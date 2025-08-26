مي كساب تدعم الرجالة بـ أغنية جديدة بفيلم "آخر راجل في العالم"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة مي كساب عبر حسابها بموقع انستجرام عن موعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "هتعيشوا من غير رجالة إزاي؟".

موعد طرح أغنية "هتعيشوا من غير رجالة إزاي؟"

وكتبت مي كساب علي الفيديو: "أغنية هتعيشوا من غير رجالة إزاي من فيلم آخر راجل في العالم يوم 3 سبتمبر بإذن الله على جميع المنصات الساعة 7 مساء".

إطلالة مي كساب في أغنية "هتعيشوا من غير رجالة إزاي؟"

وظهرت مي كساب في فيديو أغنية "هتعيشوا من غير رجالة إزاي؟" بإطلالة فرعونية من عصر الجواري، كما كانت ترقص مثلهم.

تفاصيل أغنية "هتعيشوا من غير رجالة إزاي؟"

و أغنية "هتعيشوا من غير رجالة إزاي؟" من فيلم "آخر راجل في العالم"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أحمد وحيد كينج.

أحدث اعمال مي كساب

ويذكر ان أحدث اعمال مي كساب هو فيلم "آخر راجل في العالم" من بطولة بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري، وهو قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، ومن إخراج أسامة عرابي.

قصة فيلم "آخر راجل في العالم"

ينتمي فيلم "آخر راجل في العالم" إلى نوعية الكوميديا الفانتازية، وتدور أحداثه حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من العالم، باستثناء "كمال" – الذي يصبح دون قصد آخر رجل على وجه الأرض.

آخر أعمال مي كساب

وكان آخر أعمال مي كساب هي مسرحية البقاء للاصيع مع هشام ماجد، شيكو، أوس أوس، وأحمد فتحي، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أوتاكا.