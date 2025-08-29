الارشيف / فن ومشاهير

بفستان صيفي.. مي عز الدين تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - لفتت الفنانة مي عز الدين انظار متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت أحدث جلسة تصوير لها خلال إجازتها الصيفية.

أحدث ظهور لـ مي عز الدين 

وأطلت مي عز الدين في الصور بفستان صيفي أنيق على البحر، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة، وحصدت إطلالتها إعجاب متابعيها.

اخر اعمال مي عز الدين 

يذكر أن مي عز الدين عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "قلبي ومفتاحه"، من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان، بطولة آسر ياسين ومي عز الدين كل من دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل "قلبي ومفتاحه"

يناقش مسلسل "قلبي ومفتاحه" في إطار رومانسي موضوع "المحلل" بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سائق الأوبر (آسر ياسين)، الذي يبلغ من العمر 40 عاما ولم يسبق له الزواج، وسيدة مطلقة 3 مرات (تلعب دورها مي عز الدين)، وتبحث عن "محلل" لتتمكن من العودة إلى زوجها، وعندما يقع اختيارها على شخصية آسر ياسين في العمل، يتغير مسار حياته بطريقة غير متوقعة.

