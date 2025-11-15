نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسين: كتبت' خطفوني" 9 مرات وتكرار الكلمات منهج نجح مع عبد الحليم حافظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الشاعر الغنائي تامر حسين ضيفا على الكاتب الصحفي مصطفى حمدي في بودكاست كاسيت، وذلك في حلقة تحدث فيها عن مسيرته في عالم كتابة الأغنية، ونجاحاته الكبيرة مع أهم نجوم الأغنية المصرية والعربية.

وتحدث تامر حسين عن النجاح الكبير الذي حققته أغنيك خطفوني للفنان عمرو دياب خاصة في ظل الجدل الذي أثير حول كلمات الأغنية وبساطتها.

وقال تامر حسين: كتبت ٩ نصوص تقريبا على لحن خطفوني وجميعها كانت بكلمات دسمة، ولكنني شعرت أن اللحن يحتاج كلمات أبسط ودعم الفنان عمرو دياب ذلك لأنني فكرت في طريقة "الكليك" وتكرار الكلمة لفك شفرة اللحن الرشيق الذي صاغه عمرو مصطفى.

وتابع تامر حسين: لدينا فلسفة منتشرة بين البعض أن الاغنية لا بد ان يكون كلامها دسما وهذا مناسب للأغاني الدرامية، وأنا مؤمن بأن لكل مقام مقال، وفكرة تكرار الكلمات ليست مستحدثة بل استشهدت فيها بتجارب ناجحة لفنانينا الكبار مثل كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافط والذي قدم أغاني ناجحة بنفس المنهج مثل "زي الهوى" و"سواح" و"قولوله الحقيقة"، حتى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان في تلحينه يحرص على تدوير الكلمة لكي يرددها الجمهور.

وأضاف تامر: الفنان عمرو دياب قال لي بعد حفله في لبنان أغنية خطفوني بقت نشيد بمجرذ ما اقول انت حبيبي الناس ترددها ورايا، وهذا دليل على النجاح لأن الجمهور لا يحفظ دائما الكلام الدسم والموضوعات الثقيلة ولكن الكلمة الخفيفة والسهلة هي التي تحتفظ بها الأذن ويرددها المستمع، وهذه فلسفة ناجحة ومستمرة في كل الهيتات الناجحة عبر التاريخ.

تحدث تامر حسين خلال الحلقة عن تعاوناته مع نجوم الاغنية العربية والمصرية، وكشف الكثير من أسرار صناعة أهم الأغاني التي كتبها.

كما كشف كواليس تعاونه الأول مع الفنانة أنغام في أغنية "سيبتلي قلبي"، وتحدث أيضا عن بداياته في عالم الشعر الغنائي، وكذلك علاقته بالملحن عمرو مصطفى والملحن عزيز الشافعي.

وتطرق تامر حسين أيضًا للحديث عن فلسفته في كتابة الأغاني الدرامية، وتأثره الشديد بشعراء الغناء الكبار، ودور والده في تكوين ذوقه الفني عبر أغاني عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم.

بودكاست كاسيت تقديم واعداد الكاتب الصحفي والناقد الموسيقي مصطفى حمدي ويذاع كل خميس عبر منصات برزنتيشن لايف.



