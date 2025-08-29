أحمد سعد الأكثر توهجًا خلال العام.. وينهي الموسم بشكل عالمي

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق النجم أحمد سعد خلال الفترة الماضية نجاحا كبيرا ليتصدر الساحة الغنائية بشكل كبير عبر عدد من الأغنيات والألبومات والحفلات الغنائية والإعلانات التجارية والمساهمات في أغاني المسلسلات والأفلام.



كان إعلان أحمد سعد زوجته علياء بسيوني مديرة أعماله نهاية مارس الماضي نقطة تحول كبيرة في مشواره الفني حيث أعدت خطة مميزة لتقديم عدد كبير من الأعمال جعلته في توهج شديد وأصبح الأكثر طلبا في الحملات الإعلانية والحفلات الغنائية حيث اهتمت بأدق التفاصيل التي احتاجها "سعد" لينطلق بقوة ويحقق تأثيرا ملحوظا.



وعلى مدار الأشهر الماضية قدم أحمد سعد واحدا من أنجح ألبومات الموسم وهو ألبوم "بيستهبل" ليتصدر التريند به عدة أسابيع بالإضافة إلى تقديمه عددا كبيرا من أغنيات الإعلانات التجارية وتترات المسلسلات والأغاني الداخلية بالأفلام، وكان إعلانه الأخيرة مع النجمة ياسمين عبد العزيز محطة نجاح جديدة لأحمد سعد من خلال إعلان وأغنية مختلفة.



ويواصل أحمد سعد النجاح بعدد من الحفلات الغنائية داخل وخارج مصر يتوجها بحفله المنتظر بلندن 13 نوفمبر القادم كما يلتقي تامر حسني في حفل ضخم بألمانيا وأصالة في حفل آخر بدبي؛ ليصل نجاحه إلى المستوى العالمي كما يستعد لمفاجأة جمهوره خلال الفترة القادمة بعدد من المفاجآت الجديدة.