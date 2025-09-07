نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم محمود عبدالعزيز يعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان كريم محمود عبدالعزيز حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما خلال الفترة الحالية، حيث يرتبط بعدد من الاعمال الفنية.

فيلم طلقني

يواصل كريم محمود عبدالعزيز خلال الفترة الحالية تصوير فيلم طلقني، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي، ويشاركه البطولة دينا الشربيني، باسم سمرة، حاتم صلاح، دنيا سامي، هناء الشوربجي، محمود حافظ، محمد محمود، عابد عناني، وياسمين رحمي، محمود فارس، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة نيوسينشرى للمنتج زيد الكردى.

فيلم احنا والقمر جيران

يستعد كريم محمود عبدالعزيز لفيلمه الجديد احنا والقمر جيران، حيث بدأ صناع العمل عقد جلسات فنية للتحضير للفيلم ووضع الخطوط العريضة قبل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج هادي الباجوري، تأليف تامر حبيب، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل دهب حر

أيضًا تعاقد كريم محمود عبدالعزيز خلال الفترة الماضية على بطولة مسلسل دهب حر، المقرر عرضه في رمضان 2026، ويتعاون خلاله مع بيتر ميمي وهو من تأليف أحمد وائل، ويشاركه سيد رجب بطولة العمل، وتواصل الشركة المنتجة للعمل ترشيح باقي الأبطال المشاركين في البطولة.

آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

وكان اخر اعمال كريم محمود عبدالعزيز هو مسلسل مملكة الحرير، ينتمي إلى نوعية الأعمال الفانتازية ذات الطابع العائلي، مكون من 10 حلقات، ويتناول صراع الأشقاء، ويظهر من خلاله كريم بشخصية مختلفة يجمع بها بين الأكشن والكوميديا معًا، حيث يدخل فى العديد من الأزمات مع أشقائه خلال أحداث المسلسل، فيما تظهر أسماء أبو اليزيد بشخصية أميرة من زمن قديم.