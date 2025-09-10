في هذا الموعد.. محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان محمد منير لطرح احدث اغانيه التي تحمل اسم “بين البينين” وتعد التعاون الرابع بين الكينج وروتانا في عقدهما المبرم وسبقتها اغنية "أنا الذي".

موعد طرح اغنيه “بين البينين”

ومن المقرر ان تطرح اغنيه “بين البينين” غدًا الخميس 11 سبتمبر 2025، في عودة قوية ينتظرها جمهوره بشغف كبير.

تفاصيل اغنيه “بين البينين”

وأغنية “بين البينين” من كلمات منة القيعي، والحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

تعاون محمد منير مع روتانا

سبق، طرحت مجموعة روتانا للموسيقى خلال الأيام الماضية أحدث أغاني الكينج بعنوان "أنا الذي" التي تعد احدى أغنيات الألبوم الذي تتولى "روتانا" إنتاجه، وتميزت بأسلوب موسيقي حديث يمزج بين قوة الكلمة وجودة اللحن.

تفاصيل اغنيه انا الذي

وأغنية "أنا الذي" للكينج من كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

أحدث اعمال محمد منير

ومن ناحية اخري، يستعد محمد منير خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح أغانى ألبومه الجديد بعد الانتهاء من جميع مراحله وتسليمه إلى شركة روتانا المنتجة للألبوم.

صناع ألبوم محمد منير

يضم الألبوم كلمات نخبة من الشعراء، منهم: هالة زيات، مصطفى حدوتة، منة القيعي، تامر حسين، وكوثر مصطفى، بينما يُشارك في التلحين أسماء لامعة مثل: أحمد زعيم، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، والراحل محمد رحيم، في لمسة وفاء خاصة من الكينج.

اخر اعمال محمد منير

وكان اخر اعمال محمد منير هما أغنيتين هما "ملامحنا" ودويتو "الذوق العالي" الذي جمع الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني.