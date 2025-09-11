فن ومشاهير

أشرف زكي في لقاء مؤثر مع الفرق المستقلة: كلمة فشل ليست في قاموسنا (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح النهار مساء اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً، انعقاد اجتماع هام ضم الأستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج الكبير ناصر عبد المنعم مقرر شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية، بمشاركة واسعة من الفنانين والفرق الفنية المستقلة وأعضاء النقابة.

أشرف زكي يوضح دور النقابة في دعم الكيانات الفنية

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف زكي أن النقابة تسعى بجدية لدعم هذه الكيانات الفنية، قائلًا: “نحاول تقديم دعم للفرق المستقلة أو إيصال صوتكم للمسؤولين، ومن المهم جدًا أن تُعرف الجهات الرسمية من هي الفرق الحرة والمستقلة وطلباتها".

وأضاف: “مهمتنا أن نكون همزة وصل لمساعدتكم، وترتيب البيت، ومواجهة التحديات، نحن تحت أمر الفرق المستقلة ولسنا أوصياء عليكم، نحن نعرف معنى فرق حرة وفرق مستقلة، ونتمنى أن نرى مزيدًا من هذه الكيانات التي تثري الساحة الفنية".

وتابع قائلًا: “قدرتنا على نجاح هذا اللقاء هي التي تسطر القادم، كثيرون يتمنون الفشل، لكن كلمة فشل ليست في قاموسنا، نفسنا نحاول نساعد، لأن هناك من ساعدونا في البدايات، ومن واجبنا أن نرد هذا الجميل".

كما شدد على أن النقابة ستقوم بإعداد مذكرة رسمية للمسؤولين تتضمن أبرز احتياجات ومطالب الفرق المستقلة، بما يضمن دعمها وتوفير مناخ ملائم لإبداعها.

اسماء الحاضرين: 

وقد شارك في اللقاء عدد من الفنانين وأعضاء مجلس النقابة، من بينهم:  الفنان والمخرج سامح بسيوني، ومهندس الديكور وائل عبد الله،  الفنانة إيمان رجائي، والفنان علي كمالو، واخرون".

اشرف زكي يطالب بإستمرارية الاجتماعات الفنية للنقابة 

واختتم اللقاء بتأكيد الحاضرين على أهمية استمرار هذه الاجتماعات، واعتبارها خطوة أساسية لترسيخ مكانة الفرق المستقلة كرافد حيوي للحركة المسرحية والفنية في مصر.

