قصور الثقافة تقدم أنشطة متنوعة بالمسرح المتنقل في قرية "أبو بكر" بالعامرية

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت القافلة الثقافية الثانية بقرية أبو بكر بمدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار أنشطة الهيئة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجهود وزارة الثقافة لنشر الوعي والمعرفة في القرى الأكثر احتياجا.

وشهدت مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية الفعاليات، حيث قدمت مجموعة متنوعة من الورش الفنية وقدمها فنانو ومدربو قصور الثقافة، شملت: التلوين تنفيذ لمياء نعينع وحامد مهدي، وورشة الاستنسل، وفقرة اكتشاف المواهب المتميزة مع حمدي الرديني.

و كما تضمنت ورشا لتدوير الخامات باستخدام الفوم جليتر تدريب دولت شبل ومنى صلاح، وأخرى لتعليم مبادئ الكروشيه، إلى جانب ورشة خرز تنفيذ هناء أحمد. وقدمت ورشة الريزن وصب الحروف والفراشات تنفيذ وائل شهاوي والسيد عبد السلام.

وشملت القافلة مسرح عرائس تنفيذ عبد الله عبد الرحمن والسيد عبد السلام، وورشة لتصنيع نماذج دمى مع وائل الجيار.

و كما قدمت لمياء نعينع محاضرة تفاعلية حول تعليم لغة الإشارة، استعرضت خلالها الحروف والكلمات الأساسية التي تساعد في التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، موضحة أهم قواعد التخاطب.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة فنون متحدي الإعاقة التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية، حيث قدمت الفرقة رقصات فلكلورية مصرية تفاعل معها أهالي القرية.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات القافلة على مدار يومين آخرين، تحت إشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، ومن خلال فرع ثقافة الإسكندرية بإدارة د. منال يمني، وبالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.