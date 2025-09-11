قصور الثقافة تواصل لقاءات نشر الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاءاتها التثقيفية والتوعوية بالمحافظات، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

وشهدت قصور ثقافة روض الفرج، كوم أمبو، المطرية، الزقازيق، والمنصورة، هذا الأسبوع عددا من اللقاءات تناولت موضوعات متنوعة من بينها "محركات البحث"، السوشيال ميديا".

و قدم اللقاءات مدربو نوادي تكنولوجيا المعلومات، وناقشوا خلالها دور وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات للتفاعل وتبادل المحتوى، وتأثيرها المباشر على أنماط التفكير والتواصل، بجانب التعريف بمحركات البحث باعتبارها أدوات ذكية للحصول على المعلومات وتنظيمها.

و كما تناولت اللقاءات مفهوم "التعفن الدماغي" باعتباره أحد التحديات الرقمية الناتجة عن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا والتعرض المستمر لمحتوى سطحي عبر الإنترنت، وما يترتب عليه من آثار سلبية مثل الإرهاق الذهني، ضعف التركيز، تراجع الإنتاجية، وصعوبة اتخاذ القرار.

وحرص المدربون على تقديم مجموعة من النصائح للمستخدمين، من أبرزها: ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تخصيص أوقات للتأمل، والمشاركة في أنشطة ثقافية ومجتمعية تعزز الصحة الذهنية والإبداع، وقد شهدت اللقاءات تفاعلا ملحوظا من المشاركين.

و تأتي اللقاءات ضمن برنامج الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، برئاسة د. إسلام زكي، وتنفذ من خلال الإدارة العامة لنوادي تكنولوجيا المعلومات، برئاسة أميرة النطاط، بالتعاون مع الأقاليم الثقافية التابعة، في إطار حرص هيئة قصور الثقافة على بناء مجتمع واع رقميا، قادر على مواكبة المستجدات التقنية والتعامل معها بصورة إيجابية وفعالة.