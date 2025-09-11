رغم وفاته.. تامر ضيائي يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان تامر ضيائي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رحيل زوجته عن عالمنا أمس.

تفاصيل الوفاة

وتوفيت زوجته بعد تعرضها خلال الأيام القليلة الماضية لأزمة صحية مفاجئة استلزمت دخولها أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها ونُقلت إلى العناية المركزة قبل أن ترحل عن عالمنا صباح اليوم.



وتقدمت النقابة بخالص التعازي إلى أسرة الفقيدة وأقاربها، داعية الله أن يتغمدها برحمته الواسعة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.





مرض زوجته

ويذكر أن زوجها الفنان تامر ضيائي كان قد توفي في يوليو من العام الماضي، بعد معاناة مع عدة أزمات صحية متتالية، من بينها إصابته بجلطة في القلب، حيث ظل يعالج لفترات متقطعة حتى وافته المنية، وقد عُرفت زوجته الراحلة بمساندتها الدائمة له في محنته، لتلحق به بعد عام واحد فقط من رحيله.