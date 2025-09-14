“سرطان الروح”.. رواية جديدة تكشف الوجه الخفي للأمراض النفسية

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت الكاتبة إسراء سند عملها الروائي الثالث بعنوان “سرطان الروح”، والصادر عن دار تنوين للنشر والتوزيع، والذي يأتي في إطار درامي يناقش واحدة من أخطر القضايا المسكوت عنها وهي الأمراض النفسية، وكيف يمكن أن تتحول إلى “سرطان خفي” ينهش الروح ويؤثر على الجسد ويعوق الإنسان عن مواصلة حياته.

اختارت الكاتبة أن تطلق على مرض الاكتئاب وصف “سرطان الروح”، لتكشف من خلال شخصياتها معاناة الكثيرين الذين يعيشون التجربة في صمت، وسط جهل مجتمعي واسع بأهمية الوعي بالأمراض النفسية والمزمنة.

تصريحات إسراء سند

وتقول إسراء سند في أحد أبرز اقتباسات العمل: “الجنون مُتاح لأن البشر لم يتركوا لنا خيارًا آخر”.

كما تكتب في موضع آخر:“إذا أردت نعيم المعرفة فعليك أخذ أبواب جحيمها”

الرواية لم تتوقف عند الاكتئاب فقط، بل ناقشت أيضًا مرضًا مزمنًا مثل الفايبروميالجيا، إلى جانب قضايا الإهمال الطبي في التشخيص، مؤكدة من خلال أحداثها أن خطورة الأمراض النفسية لا تقل أبدًا عن الأمراض العضوية الأخرى، بل قد تكون أكثر قسوة، في ظل ما يشهده العالم من تزايد ملحوظ في معدلات الانتحار.

وعن الدافع وراء هذا العمل، تقول الكاتبة إن هدفها هو تسليط الضوء على خطورة الاضطرابات النفسية وضرورة التعامل معها بجدية، لأن “أشخاصًا كثيرين يموتون من الألم يوميًا في صمت، بينما يظل المجتمع غافلًا عن عمق هذه المعاناة”.

معلومات عن إسراء سند

إسراء سند، المولودة في القاهرة، تخرجت في كلية الحقوق – جامعة عين شمس، وبدأت رحلتها مع الكتابة منذ سن الثانية عشرة، حين اكتشفت شغفها بالأدب. أصدرت أول أعمالها الروائية عام 2021، لتواصل بعدها رحلتها الإبداعية التي تكللت بصدور “سرطان الروح” كعملها الثالث، والذي من المقرر أن يصدر له جزء ثانٍ خلال الفترة المقبلة.