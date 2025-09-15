القاهرة - محمد ابراهيم - موقع CNN ينقل عن صالون ماسبيرو الثقافي رؤية القاهرة للمبادرة العربية بشأن فلسطين

نشر موقع CNN تقريرًا مطولًا عن صالون ماسبيرو الثقافي، الذي شهد لقاء وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي مؤخرًا.

وقال الموقع: “خلال مشاركته مؤخرًا في صالون ماسبيرو الثقافي، قال وزير الخارجية المصري إن المبادرة العربية التي طرحت مؤخرًا بشأن القضية الفلسطينية تمثّل الخطة العملية الوحيدة القابلة للتنفيذ، لافتًا أن مسؤولين أمريكيين سابقين اعتبروها الأكثر واقعية للتطبيق على الأرض”.

وربط الوزير هذه الرؤية بالتحركات الدبلوماسية الجارية، قائلًا إن هناك محاولات متعمّ من بعض الأطراف لتشتيت الانتباه عن المبادرة العربية، إلا أن القاهرة متمسكة بها كإطار عملي لتحقيق التهدئة والتوصل إلى حل عادل وشامل، مضيفًا أن مصر ستواصل العمل على حشد التأييد لهذه الخطة سواء خلال القمة أو عبر اتصالاتها المستمرة، باعتبارها السبيل الأوضح لتثبيت الحقوق الفلسطينية.

وكما جدد "عبدالعاطي "رفض مصر لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال: "مخطط التهجير لن يتحقق، شاء من شاء وأبى من أبى، ولن يكون عبر البوابة المصرية بأي حال من الأحوال"، مشددًا على أن معبر رفح سيظل مخصصًا فقط لإدخال المساعدات الإنسانية، ولن يستخدم كوسيلة لفرض واقع ديموغرافي جديد.