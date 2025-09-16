برنامج خاص بمهرجان الجونة السينمائي لعرض أفلام تعكس الصمود في مواجهة الإبادة بـ "نافذة على فلسطين"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن استمرار عروض برنامج الفيلم الفلسطيني ضمن فعاليات دورته الثامنة، التي تُقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تحت عنوان "نافذة على فلسطين". يخصص البرنامج هذا العام مجموعة من العروض للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة، لتسليط الضوء على المأساة المستمرة في قطاع غزة، وفتح نافذة جديدة على معاناة الفلسطينيين وصمودهم.

تُجسّد هذه الأفلام قصص الصمود والإنسانية وقوة الإرادة لشعب يواجه الإبادة، وتؤكد على أن الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى لإيصال أصوات الأفراد وتوثيق حكاياتهم، بما يرسّخ دور السينما كمنصة مقاومة ووسيلة للتعبير وحفظ الذاكرة.

مهرجان الجونة السينمائي: التزام إنساني وفني

يؤكد مهرجان الجونة السينمائي من خلال هذا البرنامج التزامه بدعم القضايا الإنسانية العادلة، وإيمانه بدور السينما في نقل الحقيقة، وإتاحة المجال للأصوات التي غالبًا ما تُحجب عن المنابر التقليدية.

ويُعد مهرجان الجونة واحدًا من أبرز المهرجانات السينمائية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العربية والدولية أمام جمهور شغوف بالسينما، وتعزيز الحوار بين الثقافات عبر الفن السابع. كما يسعى المهرجان إلى مد جسور التعاون بين صناع السينما محليًا وعالميًا، واكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، فضلًا عن دعم صناعة السينما العربية من خلال ذراعه الصناعي سيني جونة.

برنامج المهرجان في دورته الثامنة

تشمل فعاليات الدورة الثامنة ثلاث مسابقات رسمية (الأفلام الروائية الطويلة، الوثائقية الطويلة، والقصيرة)، إضافة إلى الاختيار الرسمي خارج المسابقة والبرنامج الخاص. ويعرض المهرجان نحو 70 فيلمًا من أبرز الإنتاجات الحديثة، مع جوائز تصل قيمتها إلى 230 ألف دولار أمريكي، إلى جانب الجوائز العينية (نجمة الجونة والشهادات). كما يواصل المهرجان تقديم جائزة سينما من أجل الإنسانية للأفلام ذات الطابع الإنساني، وجائزة نجمة الجونة الخضراء للأفلام المعنية بقضايا البيئة.