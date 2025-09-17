صرخة فنان مريض تحرك نقيب الممثلين لإنقاذ عيد أبو الحمد

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحرك نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بسرعة استجابةً لاستغاثة الفنان عيد أبو الحمد، الذي يمر بأزمة صحية صعبة بسبب ضعف شديد في ضربات القلب وحاجته العاجلة لجهاز منظم.

وأكد زكي أن كل ما يلزم سيتم تنفيذه على الفور، مشيرًا إلى تكليف الفنان منير مكرم بمتابعة حالته وزيارته غدًا للاطمئنان عليه والبدء في الإجراءات الطبية اللازمة.

وكان عيد أبو الحمد قد كشف عن معاناته، مؤكدًا أنه أرسل طلبًا لوزارة الصحة ولم يتلق أي رد حتى الآن، داعيًا الجميع لمساندته بالدعاء حتى يتجاوز محنته.

ويُذكر أن الفنان مرّ من قبل برحلة إنسانية مؤثرة، حيث تعلم القراءة والكتابة في سن الثلاثين بعد موقف محرج تعرض له، وظل يطالب بلفت الأنظار إلى معاناة "أنصاف النجوم" الذين لم ينالوا ما يستحقونه من تقدير ودعم.