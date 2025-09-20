الراديو 9090 يتوج بجائزة أفضل إذاعة لعام 2025 في حفل «ديرجيست» (صور

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الراديو 9090 إنجازًا جديدًا في حفل توزيع جوائز ديرجيست لعام 2025، بعدما حصد جائزة أفضل إذاعة لهذا العام، بالإضافة إلى فوز الإعلامية إيمان مختار بجائزة أفضل إعلامية إذاعية، ما يؤكد المكانة القوية والمتميزة التي يحتلها الراديو على الساحة الإعلامية حاليًا.

حضر الحفل من فريق 9090، الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو، إلى جانب الإعلامية داليا الخطيب، والإعلامية إيمان مختار، والإعلامي محمد نشأت، والإعلامية مي إيهاب، والإعلامي رامي الحلواني، والإذاعية شيماء حافظ، والإعلامية بسنت بكر، إلى جانب عدد آخر من نجوم ومذيعي الراديو.

تصريحات عبدالفتاح مصطفى

ومن جانبه أعرب عبدالفتاح مصطفى عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن الراديو 9090 يحظى بمكانة مرموقة في قلوب كل مستمعيه بفضل الخريطة البرامجية المميزة والمتنوعة التي يقدمها الراديو لجمهوره.

وأكد مصطفى، أن الراديو 9090 لا يقتصر فقط على تقديم محتوى يثري الساحة الإذاعية، بل يحرص دائمًا على إدخال كل ما هو جديد ومبتكر إلى عالم الإذاعات، ما جعله في مقدمة المشهد الإذاعي في مصر.