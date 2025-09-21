فن ومشاهير

بـ "سبب فرحتي".. أصالة وأحمد سعد يتألقان باحتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي

القاهرة - محمد ابراهيم - تألق كل من النجمان أصالة وأحمد سعد، في احتفالية اليوم الوطني السعودي، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان مراسي " ليالي مراسي" ورفعت شعار كامل العدد، برعاية مراسي البحر الأحمر.

الأغاني التي قدمها أحمد سعد في الحفل


وصعد في بداية الحفل النجم أحمد سعد إلى المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم أشهر أغانيه: وسع وسع، بحبك يا صاحبي، أخويا، مكسرات، صدقيني، سايرينا يا دنيا، وغيرهما من الأغاني.

 

بينما صعدت إلى المسرح النجمة أصالة، وقدمت أشهر أغانيها وسط تفاعل الجمهور، وأبرزهم: شكرا، أكتر، عقوبة، سؤال بسيط، بنت أكابر،

 

وتشاركا كلا النجمان في تقديم أغنيتهما الشهيرة "سبب فرحتي"، على المسرح، في أجواء مليئة بالفرح ووسط تفاعل الجمهور.

 

ومن جانبهما أعرب كلاهما عن سعادتهما البالغة بإحيائهما احتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي "ليالي مراسي" وإقامتها على الأراضي المصرية، حبًا في الشعب السعودي


مراسي

 

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

 

مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

 

يذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، قد استضاف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر،  تامر حسني، محمد رمضان، الشامي وائل جسار، مدحت صالح، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، راغب علامة، أمينة.

