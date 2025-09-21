عمرو الليثي لأبواب الخير: الحياة قصيرة ومش مستاهلة خصام وزعل وفراق.. راديو مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الإعلامي د. عمرو الليثي، في مقدمة برنامج أبواب الخير على راديو مصر: "إنه مع الناس القريبة الغالية على قلوبنا في حاجة مهمة اسمها 'حرمة الزعل'،وأول بند فيها إنه لا يصح إن إنسان قريب من قلبك ينام زعلان أو قلبه شايل أو دمعته على خده."

وأضاف: وما بيعملش كده غير القلوب الرحيمة الحنينة التي تعرف حق الصداقة والعشرة وتعدي المواقف مهما كانت صعبة."

وتابع: إن القلوب التي تراعي العشرة ولا تنسى مواقف الجدعنة الحلوة.. تبادر دائمًا إلى جبر الخاطر وتسامح وتصفح وتحسن إلى الصديق والحبيب والأخ."

ووجه الليثي نداء: "تذكروا جيدًا حرمة الزعل.. راعوا العشرة.. لا تجعلوا لحظة زعل تنسيكم إنكم بني آدمين جواكم محبة وخير، امسحوا باستراحة أي لحظة حزن تكونوا أنتم السبب فيها.. صدقوني.. الحياة قصيرة ومش مستاهلة خصام وزعل وفراق."

وعلى جانب آخر، أشار إلى أن العمل الطيب له قيمة وأهمية كبيرة: "هيعطيك أمان وراحة بال.. هينور حياتك ودنيتك.. وهتعرف مين بيحبك ومين بيكرهك، العمل الطيب لا يضيع بمرور الزمن وسيكون بانتظارك في كل أزمة وعند كل مشكلة.. وهيساعدك ويطمن قلبك."

يُذاع البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 3 إلى 4 عصرًا ويوم الاثنين من الساعة 12 إلى الواحدة ظهرًا.