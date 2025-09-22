نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوسي تشعل السوشيال ميديا وتضع اسمها في صدارة التريند.. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة بوسي محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما ترددت أنباء بالقبض عليها في المطار خلال توجها إلى دبي.

سبب تصدر بوسي التريند

وانتشرت اخبار القبض على بوسي في السوشيال ميديا، حيث ألقت مباحث مطار القاهرة بقيادة اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار القبض على المطربة فور وصولها المطار.

القبض علي بوسي

ألقت مباحث مطار القاهرة بقيادة اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار القبض على المطربة بوسي فور وصولها المطار قبل إنهائها إجراءات السفر إلى الإمارات بناءُ على قرار من النائب العام المصري بمنع سفرها إلى الخارج.

ويذكر إنه فور وصول بوسي للمكار وخلال إنهاء أوراقها تبين صدور قرار من النائب العام بمنعها من السفر نظرًا لوجود 3 احكام قضائية عليها، وجاري إجراءات اتخاذ الإجراءات اللازمة حيلها.

اخر اعمال بوسي

وكان اخر اعمال بوسي هي أغنية "الشقاوة" مع المطرب سعد لمجرد، وهي اغنيه لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

وايضا قدمت بوسي أغنية " دنيا جديدة "، التي قدمتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" كالأغنية الدعائية للمسلسل وهي من كلمات محمود عليم وألحان إيهاب عبد الواحد.

كما قدمت بوسي بالاشتراك مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أغنية فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يعرض حاليا في السينمات، من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وجيهان الشماشرجي ومجموعة من النجوم.