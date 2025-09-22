نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يثير الجدل بظهور مفاجئ مع عائلة ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان محمد رمضان حاله من الجدل وتصدر التريند خلال الساعات الماضية بعدما شارك صورا تجمعه من جديد مع لارا ترامب، وابنتها كارولينا.

سبب تصدر محمد رمضان التريند

شارك محمد رمضان، صورا جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام برفقة لارا ترامب، وابنتها كارولينا، من تصوير عمل فني يجمعهم.

أحدث أغاني محمد رمضان

ومن ناحية اخري، طرح الفنان محمد رمضان أحدث اغانيه بعنوان “تصدق ولا متصدقش” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجاءت كلمات الأغنية كالاتي: «تصدق ولا متصدقش، مهما بيعملوا مبخافش، تصدق ولا متصدقش، كل كلامهم مفرقش، تصدق ولا متصدقش، مهما يحاولوا مبزهقش، تصدق ولا متصدقش، انا مبدأي مبيتجزأش، اللي قالك عني دماغه سم.. مكدبش عليك، واللي قالك عني إني مهم.. مكدبش عليك».

أخر أغاني محمد رمضان

وكان اخر اغاني محمد رمضان هي اغنيه بعنوان “جدة غير”، والتي شارك في غنائها المطرب السعودي عايض يوسف، لتكون الأغنية الرسمية لموسم جدة، كما أطلق أغنية "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع، وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.

وايضا طرح أغنية “الواد طالع لأبوه” بمشاركة ابنه بعد انتهاء أزمته القضائية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، جاء ذلك بعد طرح أغنيته الجديدة "ايه يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوته وألحان تاج ويعتبرها أغنية صيفية.