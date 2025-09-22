فن ومشاهير

نيكول سابا تحصد جائزة أفضل ممثلة لبنانية في الدراما المصرية ٢٠٢٥ من "موريكس دور" في يوبيله الفضي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول سابا تحصد جائزة أفضل ممثلة لبنانية في الدراما المصرية ٢٠٢٥ من "موريكس دور" في يوبيله الفضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نيكول سابا تتألق في حفل "موريكس دور" وتحصد جائزة أفضل ممثلة لبنانية في الدراما المصرية

تواصل النجمة نيكول سابا حصد الجوائز في المهرجانات والأحداث الفنية الأقوى في العالم العربي بعد عام فني ناجح، وهذه المرة من خلال جائزة أفضل ممثلة لبنانية في الدراما المصرية ٢٠٢٥ في حفل "موريكس دور" عد دور "رقية العسكري" في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض رمضان الماضي.

f5fbcd4e94.jpg

نيكول سابا تحصد جائزة أفضل ممثلة لبنانية في الدراما المصرية 


وتوجت نيكول بالجائزة في الاحتفالية التي تتزامن مع اليوبيل الفضي لجوائز "موريكس دور" والتي أقيمت بصالة السفراء بكازينو لبنان بحضور فني ضخم ضم عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

ae30c859eb.jpg

جائزة أفضل ممثلة لبنانية في الدراما المصرية بحفل "موريكس دور" 

جاءت الجائزة بعد الأداء المميز لنيكول سابا خلال الموسم رمضاني وتحقيقها نجاحا كبيرا بشخصية رقية العسكري في مسلسل "وتقابل حبيب" وتفاعل الجمهور مع جرعة الشر الكبيرة التي ظهرت بها الشخصية.

ddc77c99c5.jpg

ظهور نيكول سابا 
 

وأطلت نيكول بإطلالة لافتة في حفل جوائز "موريكس دور" بعد ساعات من حصولها على جائزة التميز والإبداع بمهرجان دير جيست بمصر، كما تنتظر نيكول تكريمات جديدة خلال الفترة القادمة.

مريم الجابري

