نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الألماني يزور استديو نجيب محفوظ.. و"المسلماني" يهديه نسخة من أغاني أم كلثوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل السفير الألماني في القاهرة يورجن شولتس، ضيفًا علي برنامج "عالم المعرفة"، الذي يقدّمه الدكتور عمرو مبروك على موجات إذاعة البرنامج الأوروبي؛ حيث تحدّث عن متانة العلاقات المصرية الألمانية، كما تحدّث عن معالم الفن والثقافة والفلسفة الألمانية.

قبل اللقاء زار السفير الألماني استديو نجيب محفوظ، والذي يرى النيل والأهرامات معًا.

كان في استقبال ضيف ماسبيرو الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، مجدي لاشين.

وقد أهدى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة، الضيف الألماني، نسخة من أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وهي من إنتاج شركة صوت القاهرة التابعة للهيئة، وأشاد رئيس الوطنية للإعلام بالعلاقات المُميزة بين القاهرة وبرلين.