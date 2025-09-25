نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي: غير راضية عن نهاية مسلسل أزمة ثقة.. وتفاجأت بالنهاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال حلقة جريئة، مع الاعلامية يمني بداروي ببرنامج ورقة بيضا، المذاع علي شاشة قناة النهار، تحدثت الفنانة منة فضالي عن محطات مؤثرة في حياتها الشخصية والفنية وأخر أعمالها الدرامية مسلسل أزمةثقة.

وتحدثت الفنانة منة فضالي عن مسلسل أزمة ثقة، الذي عرض مؤخرا قائلة، "تم تغيير النهاية، وفوجئت مثل الجمهور بتلك النهاية، فأنا شاهدت النهاية مثل المشاهد ولم أكن راضية عنها، ولكن بالتأكيد للمخرج رؤية مختلفة، وكنت سعيدة للغاية بالتعاون مع الفنانة نجلاء بدر وهاني عادل، فالكواليس جاءت ممتعة".

وتحدثت الفنانة منة فضالي عن طفولتها قائلة، " كنت طفلة مدللة، لكن عندما كبرت أصبحت شخصية مسؤولة، فطفولتي كانت جيدة بوجود جدتي القوية جدا والتي ربتني في ظل انشغال أمي بالعمل، لكن غياب الأب ترك فراغ كبير في حياتي، وكنت محتاجة وجوده، ووقت انفصال والدي عن والدتي لم أكن على وعي كافي لأنني كنت صغيرة، ووالدتي كانت ست محترمة عمرها ما غلطت في بابا قدامي."

وأضافت: "كنت بتعامل مع والدتي كأنها صاحبتي وأمي وكل شي وحاليا أشعر إنها بنتي، فهي ضحت من أجلي وعملت مني شخصية قوية من وأنا صغيرة، رغم أن مصاريفي كانت كثيرة إلا أنها كانت توفر كل ما أطلبه، وانفصلت عن زوجها لإنه خيرها بين دخولي التمثيل وبينه".

منة فضالي: أول مرة رأيت والدي كان عمري 21 سنة.. وأمي تزوجت مرة أخرى بعد والدي

تحدثت منة عن أول خطوبة لها قائلة، "كان عندي 21 سنة، وهذه كانت المرة الأولي التي أشاهد فيها والدي، ولم أشعر بأي مشاعر تجاهه، ولم يكن الأمر مرتب ولكنه كان صدفة، وجاء وتحدث مع خطيبي وقال له " خدها زي ماهي احنا بنشتري راجل ومش عايزين حاجة".



وبشأن عدم وجود مشاعر بينها وبين والدها قالت، " لم أكن الوحيدة التي شعرت بذلك، فحدث ذلك مع أخي أيضا، فقد حذف اسم والدي من بطاقته الشخصية، ولم افكر انا في الامر ولم احذف اسم والدي من البطاقة الشخصية كما فعل أخي، فهو في النهاية والدي ولكن دون مشاعر".

وعن تجاربها العاطفية قالت: اعترف ان 70% من اختياراتي في الحب كانت خطأ، فأنا شخص رومانسي وأي راجل كان بيجيبلي ورد كنت أحبه، فاعتبر المنتج وائل عبد الله هو حب حياتي، فكان شخص محترم ويحافظ عليا وعلي والدتي، لكن الغيرة والاعتراض على شغلي ولبسي كانوا سبب في الخلاف، واعترفت منة بخسارة كبيرة في حياتها: "للأسف خسرته، وكنت حاسة إنه أجمل فترة في حياتي.. حسيت معاه بالحب والاحتواء."

منة فضالي: أنا ضد الزواج المبكر وخوفت من تحمل المسئولية أثناء فترة الحمل

عن محطات الألم في حياتها قالت، "مريت بتجربة إجهاض صعبة جدًا. كنت صغيرة ومش فاهمة، كان ولد وكنت في الشهر الثالث، وذهبت بمفردي من أجل الاجهاض وعرفت بعد سنين إني هتحاسب على القرار ده، الموضوع وجعني جدًا، وفعلت ذلك حتى لا يتعرض طفلي لما تعرضت له وأنا صغيرة وحزينة جدا لهذا القرار خصوصًا إن كان هيبقى عنده 18 سنة دلوقتي، والدتي انصدمت من الخبر فلم أخبرها في وقتها ولكن قولت لها بعد فترة طويلة وحزنت كثيرا".

وتكمل: "كنت بعمل عملية البطانة المهاجرة، والدكتور قال نسبة نجاحها 50%. دخلت العمليات، ولما خرجت ماحدش سأل عليا، حسيت وقتها إني وحيدة جدًا."

أوضحت منة: "في الوسط الفني معنديش أصحاب كتير، قليلين جدًا اللي بعتبرهم عُشرة حقيقية، فيه ناس دخلت بيوتها، لكن وجدت منهم أذية وغلط، وفي الآخر بيكلموا عليا من ورايا."



وبشأن انتقاد الجمهور علي ملابسها قالت، " أنا حرة ولا أتأثر بانتقادات الجمهور"، وعن أقرب الأشخاص لها قالت، ليس لدي أصدقاء كثيرة من الوسط الفني ولكن كلابي أحلي شى في حياتي، فاعتبرهم أولادي ".