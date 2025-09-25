نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعى الأيقونة العالمية كلوديا كاردينالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ببالغ الحزن والأسى رحيل الفنانة العالمية كلوديا كاردينالي، التي تركت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما بأعمال خالدة امتدت لأكثر من ستة عقود، وكانت دائمًا رمزًا للإبداع والجمال في السينما العالمية.



ارتبط اسمها بمهرجان القاهرة، حيث كرّمها المهرجان في دورته السابعة والثلاثين عام 2015 بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وكانت لحظة تكريمها حضورًا استثنائيًا يعكس محبتها لمصر وللثقافة السينمائية العربية.



وقال الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان:



"أتذكر بكل اعتزاز لحظة وقوفي إلى جانبها في الدورة 37 للمهرجان، حيث كان حضورها ساحرًا ومؤثرًا، وكانت تعبر عن حبها الكبير لمصر. خسارتها تمثل فراغًا كبيرًا في قلوبنا وقلوب محبي السينما في العالم".



يتقدم المهرجان بخالص العزاء لأسرة الراحلة وجمهورها، مؤكدًا أن إرثها الفني والإنساني سيظل خالدًا في ذاكرة السينما وحب الجمهور.