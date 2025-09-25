الارشيف / فن ومشاهير

بعد سنوات من العطاء.. أشرف زكي يترك موقعه في نقابة المهن التمثيلية

0 نشر
0 تبليغ

  • بعد سنوات من العطاء.. أشرف زكي يترك موقعه في نقابة المهن التمثيلية 1/4
  • بعد سنوات من العطاء.. أشرف زكي يترك موقعه في نقابة المهن التمثيلية 2/4
  • بعد سنوات من العطاء.. أشرف زكي يترك موقعه في نقابة المهن التمثيلية 3/4
  • بعد سنوات من العطاء.. أشرف زكي يترك موقعه في نقابة المهن التمثيلية 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سنوات من العطاء.. أشرف زكي يترك موقعه في نقابة المهن التمثيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشرف زكي: “أديت واجبي على أكمل وجه وأغادر مكاني بكل تقدير”

أشرف زكي
أشرف زكي

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن انتهاء مهمته داخل النقابة، مؤكدًا أنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.

b9b392fe3e.jpg

أشرف زكي يترك موقعه في نقابة المهن التمثيلية

 

وقال زكي في بيان رسمي: “لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر".

أشرف زكي يوجه الشكر لـ اعضاء نقابة المهن التمثيلية

ووجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

122af9a12a.jpg

واختتم تصريحه قائلًا: “أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا