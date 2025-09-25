نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. أقوى أفلام محمد إمام في مسيرته السينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان محمد إمام حالة من الحماس بين جمهوره ومتابعيه بعدما كشف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن استعداده لطرح عمل سينمائي جديد، يقوم بتصويره خلال هذه الأيام، رافضًا الكشف تفاصيله بشكل كامل ليترك مساحة للتشويق والانتظار.

ووصف محمد إمام العمل المرتقب بأنه واحد من أقوى وأجمل الأفلام التي شارك فيها منذ بداية مشواره، مشيرًا إلى أنه يجمعه في هذا المشروع بنجم عربي كبير يحظى بشعبية واسعة في المنطقة، معتبرًا التعاون معه من أكثر التجارب متعة وقيمة فنية.

وكتب محمد إمام: «بصور فيلم الأيام دي تقريبًا ده أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي.. مع نجم من أجمد وألذ النجوم في الوطن العربي.. وأكثر مخرج بحب الشغل معه وكسرنا الدنيا مع بعض قبل كده.. ومؤلف من ألطف المؤلفين في مصر.. وإنتاج أقوى منتجين في صناعة السينما.. إن شاء الله يعجبكم جدًا.. انتظروا المفاجأة قريبًا».

ومن ناحية اخري، يستعد إمام خلال الفترة المقبلة لعرض فيلم "صقر وكناريا" في دور السينما، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم: شيكو، يسرا اللوزي، انتصار، خالد الصاوي، إلى جانب ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، من ضمنهم دياب، ومحمود عبد المغني.

وكان آخر أعمال محمد إمام كان فيلم «اللعب مع العيال» الذي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم، أسماء جلال، مصطفى غريب، دينا محسن، بيومي فؤاد، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم سليمان عيد، وماجد الكدواني، وإخراج شريف عرفة.