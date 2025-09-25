الارشيف / فن ومشاهير

"بسنت ويسرية".. زينب العبد تشارك الجمهور صور من كواليس مسلسل " لينك"

القاهرة - محمد ابراهيم - "بسنت ويسرية".. علاقة استثنائية بين زينب العبد وميمي جمال في مسلسل لينك

نشرت الفنانة الشابة زينب العبد صورة لها بصحبة الفنانة ميمي جمال من كواليس مسلسلهم الجديد لينك، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، وكتبت:" انا والحلوة كلاكيت تانى مرة، كواليس لينك

تفاصيل شخصية زينب العبد


ومن المقرر أن تجسد زينب خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة تدعى بسنت تعمل لدي يسرية والتي تقدم شخصيتها الفنانة ميمي جمال في منزلها لكن تعاملها كأبنه لها، وتنقلب الأمور رأسًا على عقب خلال الأحداث في يوم وليلة لنرى كيف تتعامل بسنت ويسرية على هذه التغيرات.

علاقة زينب العبد وميمي جمال

 

وقد عبرت زينب عن سعادتها بالعمل مرة آخري مع الفنانة ميمي جمال، ووصفتها بأنها جميلة وتعرف كيف تتعامل مع النجوم الشباب وتدعهم طول الوقت، كما أنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل " لينك" لما يتضمنه من قضايا اجتماعية مهمة، وتتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

برومو مسلسل لينك 

ويذكر أن  كشفت Watch it الرقمية، عن البرومو التشويقي لمسلسل "لينك" وعرضه عبر المنصة قريبًا، وذلك خلال الموسم الشتوى عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة Watch it.

ابطال مسلسل لينك 


المسلسل يشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، أحمد صيام، وآخرين، وهو من تأليف ورشة «ج» بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.


آخر أعمال زينب العبد


وجدير بالذكر أن  شاركت زينب العبد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل العتاولة الجزء الثاني، وهو من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده وزينة، زينب العبظ، نسرين أمين، وغيرهم،ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

