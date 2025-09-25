نجوم الفن يضيئون السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت مساء اليوم الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب، التي تُقام في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2025، بحضور ممثلين عن وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكبار المسؤولين بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب نخبة من صُنّاع السينما العربية والعالمية.

شهدت السجادة الحمراء توافد عدد كبير من النجوم، من بينهم: نيرمين الفقي، محمد ممدوح (تايسون)، مي سليم، عبير صبري، ميدو عادل، أحمد فتحي، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، ودومينيك حوراني، مع استمرار وصول المزيد من النجوم قبل انطلاق الفعاليات.

افتتاح المهرجان

افتُتح الحفل بأوبريت غنائي استعراضي بعنوان "مصر.. الحضارة والتاريخ"، من كلمات الشاعر عمرو هشام، ألحان صبري جلال، توزيع موسيقي عمرو العزبي، وغناء جلال غالي بمشاركة فرقة هشام فتحي للفنون الشعبية. وقدمت الحفل الإعلامية إنجي علي بمشاركة الفنانة الشابة جاسيكا حسام الدين.

تكريم النجوم

شهد حفل الافتتاح تكريم عدد من النجوم تقديرًا لعطائهم الفني، أبرزهم: غادة عادل، نيكول سابا، ومحمد ممدوح.

مسابقات المهرجان

المسابقة الدولية للأفلام الطويلة: برئاسة الموسيقار د. راجح داوود، وعضوية دانيل تيابين (روسيا)، بسام الذوادي (البحرين)، مايكل فيتير (ألمانيا)، ونيرمين الفقي (مصر).

أبرز الأفلام المشاركة: "شرارة" (كازاخستان)، "لارب" (بولندا)، "عار" (المكسيك)، "ساعي البريد" (روسيا)، هجِير (السعودية)، "فتى الطيور" (جنوب إفريقيا/أمريكا)، "منزل" (أوزبكستان)، "سمسم" (الأردن)، و"موسكو–كايرو" (إنتاج مشترك مصر/روسيا/الإمارات).

مسابقة الأفلام القصيرة (22 فيلمًا): تضم أفلامًا من المغرب، أرمينيا، الهند، فرنسا، العراق، مصر، اليمن، فلسطين، الأردن، وعمان.

مسابقة أفلام الطلبة: برئاسة د. يوسف الملاخ وعضوية إيهاب فهمي ومحمد العبادي.

مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة: برئاسة د. غادة جبارة وعضوية باولو دوبييري وباسم قهار.

يوم السينما الروسية

بالتعاون مع شركة "روسكينو"، يُخصص المهرجان يومًا كاملًا للاحتفاء بالسينما الروسية، مع عروض أفلام مثل: "الأميرة الضفدع"، "ساعي البريد"، "وظلت ترقص"، "طريق الشتاء"، و"لا تزال المياه تجري في الأعماق"، إضافة إلى ندوة خاصة بمشاركة ضيوف روس والقنصل الروسي بالغردقة.

أماكن العرض والفعاليات

تشمل سينما جراند، مكتبة مصر العامة بالغردقة، والعروض المسائية على شاطئ منتجع صن رايز.

ندوات وورش عمل

ينظم المهرجان سلسلة من الندوات والورش الفنية والثقافية، أبرزها:« ندوة تكريمية للنجوم المكرمين، "الإنتاج السينمائي العربي المشترك.. حلم أم واقع؟"، "شباب الدراما وأحلامهم السينمائية"، "السياحة والسينما.. علاقة تكامل أم تنافر؟" بمشاركة د. عاطف عبد اللطيف، ندوة بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" بعنوان "الغارمات والسينما" مع عرض أفلام وثائقية ذات صلة، كما تُعقد ورش تعليمية للشباب في كتابة السيناريو والإخراج بمكتبة مصر العامة».